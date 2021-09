Det startede på Aarhus Universitetshospital, hvor en gruppe sygeplejersker nedlagde arbejdet i tre dage. Siden bredte det sig til en række andre hospitaler landet over – og nu er protesten tilbage i Aarhus.

I denne omgang er det de kommunale sygeplejersker, der tirsdag morgen stimlede sammen i protest.

20 udkørende sygeplejersker fra hele Aarhus Kommune var samlet foran Tranbjerg Lokalcenter mellem klokken 9-10. Det skriver Aarhus Stiftstidende.

De kommunale sygeplejersker besøger normalt borgere i deres hjem, hvor de tager sig af alt fra sårpleje til udredninger og medicindispensering.

Nu nedlægger de arbejdet for at vise solidaritet med de kollegaer, der har strejket på hospitalerne – også på deres vegne – indtil nu. Og de gør det, selvom de godt ved, de risikerer at blive trukket i løn.

»Det er vi villige til for at vise, at vi også er uenige i alt det, der er foregået. På sygehuset har de været gode til at vise utilfredsheden ved at nedlægge arbejdet. Det vil vi bakke op om,« siger de.

Danske Regioner har nemlig kaldt arbejdsnedlæggelserne for systematiske aktioner, og derfor kan sygeplejerskerne blive trukket i løn og pålagt en bod på 56 kroner i timen. Hvis sagen kommer for arbejdsretten kan det blive forhøjet helt op til 86 kroner i timen.

Af den grund står sygeplejerskerne heller ikke frem med navn og omtales derfor 'de' i artiklen.

Sygeplejerskerne understreger dog, at der ikke er nogen borgere, der er blevet forsømt under nedlæggelsen.

De borgere, der skulle have haft besøg tirsdag morgen, fik det nemlig senere på dagen – og akuttelefonen var bemandet.

De erkender dog, at borgerne formentlig har oplevet, at der var et noget større tidspres i dag.

Aarhus Kommune udtaler, at sygeplejerskerne er opfordret til at genoptage arbejdet.

Derudover har kommunen informeret om, at de vil blive trukket i løn.

Det er Kommunernes Landsforening, der efterfølgende skal vurdere, om sagen skal i Arbejdsretten.