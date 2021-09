Regionsrådet har samlet indgået en aftale, der fordeler pengene mellem hospitalerne i Region Midtjylland.

Og den aftale står på flere penge til Aarhus Universitetshospital.

Helt konkret 38,8 millioner kroner til realvækst.

Og det er regionsrådsformand, Anders Kühnau, godt tilfreds med.

»Der er tale om et væsentligt løft af økonomien. Det får Aarhus Universitetshospital en stor del af, fordi det er et af de største hospitaler,« siger han.

Pengene kan Aarhus Universitetshospital selv afgøre, hvad de vil bruge på alt efter, hvor de mener, behovet er.

»Jeg har tillid til, at vi har en ledelse og nogle medarbejdere, der vil bruge pengene fornuftigt,« siger han og tilføjer:

»Jeg har dog et håb om, at der bliver ansat flere medarbejdere på hospitalet for mange af de her penge«.

Med aftalen forsøger man desuden at imødegå, at der bliver født flere børn i Aarhus Kommune – derfor skal der blandt andet laves nye fødestuer.

Det har man afsat yderligere 50 millioner kroner til, som dog først er budgetteret i 2023.

»Jeg er meget tilfreds med aftalen. Selvfølgelig kunne jeg godt ønske mig flere penge til sundhedsområdet, men jeg må sige, jeg er tilfreds med den måde, vi har prioriteret,« siger han.

Han anerkender også, at der i fremtiden vil komme til at mangle hænder – også selvom man med aftalen får flere penge.

»Vi har mangel på arbejdskraft. Det løser den her aftale ikke. Men vi vil sætte fokus på kompetenceudvikling og godt arbejdsmiljø, så opgaverne kan løses bedre i fremtiden,« siger han.

I alt er der blevet fordelt 343,7 millioner mellem hospitalerne i budgettet for 2022.

Det var et samlet regionsråd i Region Midtjylland, der indgik aftalen.

Se hele budgetaftalen her.