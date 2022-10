Lyt til artiklen

2.239 kvalitetsleveår vundet.

817 millioner kroner sparet.

Så stor vurderer Sundhedsstyrelsen selv, at effekten vil være de næste 20 år, hvis danske ældre vaccineres med en særlig forstærket influenzavaccine til voksne over 65 år.

Men også på den korte bane – det vil sige de næste fem år – vil det kunne spare sundhedsvæsenet 15 millioner, hvis ældre får vaccinen, fordi den forebygger, at de bliver syge og skal indlægges.

Alligevel har Sundhedsstyrelsen ikke anbefalet politikerne at købe den bedre vaccine, men råder i stedet til, at de ældre vaccineres med en standardvaccine.

Det kan B.T. afsløre på baggrund af en gennemgang af Sundhedsstyrelsens Medicinske Teknologivurdering (MTV).

»MTV-rapporten viser, at adjuvans-vaccinen (forstærket vaccine til ældre, red.) forventes at have en fornuftig positiv effekt,« siger Ole F. Olesen, der er vaccineforsker med en ph.d. i molekylær biologi og direktør for European Vaccine Institute.

Han har gennemgået rapporten for B.T., som han kalder grundig.

Sundhedsstyrelsen konkluderer selv i rapporten, at det vil være omkostningseffektivt at tilbyde ældre over 65 år den forstærkede vaccine.

»Det vil sige, at man får en øget livskvalitet blandt befolkningen for en betaling, som man fra samfundets side vurderer som rimelig,« skriver styrelsen.

Men i Sundhedsstyrelsens anbefaling om, hvilke vacciner der skal indgå i årets vaccinationsprogram, bliver den forstærkede vaccine ikke nævnt.

Her nævnes blot, at det vil være omkostningseffektivt at vaccinere børn i alderen 2-6 år.

Som B.T. tidligere har kunnet fortælle, så anbefaler verdenssundhedsorganisationen WHO også, at lande, der har råd til det, indkøber de særligt forstærkede vacciner til ældre.

En anbefaling, som en lang række af de lande, Danmark normalt sammenligner sig med, har valgt at følge.

Professor i eksperimentel virologi ved Københavns Universitet Allan Randrup Thomsen forklarer, at det kan være gavnligt at vaccinere ældre med særlige vacciner, fordi deres immunsystem ikke responderer lige så godt på vacciner.

»Det er svært at få den samme effekt i ældre, så det giver mening at få sparket mere til immunsystemet,« siger han.

B.T. har bedt Sundhedsstyrelsen svare på, hvorfor de ikke anbefaler den forstærkede vaccine til ældre, når de i en rapport konkluderer, at den vil spare sundhedsvæsenet for millioner, og at man vil vinde kvalitetsleveår.

Sundhedsstyrelsen har fremsendt et længere skriftligt svar, som B.T. uden held har forsøgt at få uddybet.

B.T. har blandt andet spurgt, om svaret betyder, at Sundhedsstyrelsen begik en fejl ved ikke at anbefale den adjuverede vaccine og afventer fortsat svar.

