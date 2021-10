Spædbørnene kan blive den helt store »sorteper«, når øremærket barsel til mænd bliver indført i Danmark.

Sådan lyder den kraftige advarsel fra jordemødre og sundhedsplejersker, der er alvorligt bekymret for, at øremærket barsel til mænd vil forkorte amning af danske spædbørn.

»Vi ved, at amningen er vigtig for børnenes sundhed. Risikoen for, at barnet får infektioner, bliver formindsket, og det kan også gavne deres sundhed senere i livet. Derfor er det virkelig et problem, hvis nye barselsvilkår betyder, at børnene bliver ammet mindre,« siger Ingrid Nilsson, chefkonsulent i Kompetencecenter for Amning.

I et brev til Sundhedsminister Magnus Heunicke retter sundhedsorganisationerne nu det hårde skyts mod forslaget om 11 ugers øremærket barsel til mænd, som regeringen, støttepartierne og Venstre støtter.

Sundhedsminister Magnus Heunicke er kaldt i samråd af Folketingets Epidemiudvalg onsdag den 24. marts 2021. Ministeren er blevet bedt om at redegøre for, hvorfor den danske succesrate med hensyn til smitteopsporing er så relativ beskeden i forhold til andre lande. (Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix 2021) Foto: Liselotte Sabroe

Det vil i praksis betyde, at kvinderne mister ni ugers barselsdagpenge i forhold til i dag.

»Vi kan se fra andre lande, at kortere barsel til mødrene smitter af på den tid, som børnene bliver ammet,« siger Ingrid Nilsson.

Sundhedsfolkene bag brevet henviser til Norge, hvor mændene i mange år har haft 15 ugers øremærket barsel. Her har det betydet, at børnene i dag bliver ammet kortere tid, viser opgørelser fra den norske jordemoderforening.

Ifølge anbefalingerne fra WHO bør spædbørn fuldammes mindst seks måneder, hvorefter de bør ammes delvist frem til etårsalderen – som minimum.

»Man kan frygte, at børnene bliver sorteper. I Norge ser vi konsekvenserne ved, at kvinderne har kortere, lønnet barsel,« siger Ingrid Nilsson

Forskningen på området er ikke helt entydig. Men flere studier peger på, at amning reducerer infektioner i barnets første leveår, såsom mellemørebetændelse, luftvejsinfektioner og diarré.

Samtidig viser flere studier, at risikoen for type 2-diabetes senere i livet formindskes, hvis barnet får brystmælk.

Forslaget om de 11 uger til mænd er princippet en befaling fra EU, som pålægger, at alle EU-lande som minimum skal sikre ni ugers øremærket barsel til mænd fra 2022.

(ARKIV) Gravid kvinde i 32. uge ligger i en seng, fredag den 26. juli 2019. I flere europæiske lande og USA ventes færre småfolk at komme til verden næste år. I eksempelvis USA kan antallet af fødsler falde med med op til 500.000. Det skriver Ritzau, torsdag den 17. december 2020.. (Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix) Foto: Ida Marie Odgaard

Dermed er det ikke umiddelbart noget, som danske politikere kan sige nej til.

Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard støtter op om den model, der ligger på bordet nu.

»En ny barselsmodel, der gavner ligestillingen på arbejdsmarkedet, sikrer, at fædre har mere værdifuld tid med deres børn fra starten, hvilket er vigtigt resten af livet – og absolut vigtigst – giver danske børn en tættere tilknytning til begge deres forældre,« skriver han på Facebook.

Ingrid Nilsson er som udgangspunkt enig.

»At øremærke barsel til mænd er rigtig godt for ligestillingen. Og vi kan kunne støtte, at mænd tager mere barsel. Men der er også en sundhedsmæssig side af sagen, og den må politikerne ikke glemme,« siger Ingrid Nilsson.

Derfor er der også stillet et borgerforslag, hvor man vil lægge de ni ugers ekstra øremærket barsel til mænd oven i barselsperioden i dag. Dermed vil mødrene ikke miste noget barsel.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra sundhedsminister Magnus Heunicke.