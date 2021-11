Vedtægter i Radikale Venstre fortæller, at kandidaten med flest personlige stemmer skal have rådmandsposten. Men Metin Lindved Aydin har takket nej.

Han modtog ellers 2.861 personlige stemmer, hvilket var flere, end partiets politiske leder, Rabih Azad-Ahmad, fik.

Radikale Venstre får formentlig rådmandsposten for Kultur og Borgerservice igen, som Rabih Azad-Ahmad allerede besidder. Det er den post, som Metin Lindved dermed takker nej til.

»Det er der to overvejende årsager til. Vi har igennem mange år haft Rabih Azad-Ahmad som rådmand, og han har gjort det fantastisk godt, og det er jeg ikke sikker på, at jeg ville kunne gøre lige så godt,« forklarer han og tilføjer:

»Den anden årsag er, at jeg er arkitekt og hører mere hjemme i Teknik og Miljø. Jeg hører ikke hjemme i den post for Kultur og Borgerservice.«

Dermed glipper Metin Lindved Aydin ikke bare muligheden for at blive rådmand, men også den årsløn på over 900.000 kroner, som følger med jobbet.

Gjorde pengene dig i tvivl?

»Det gjorde i hvert fald min kone i tvivl,« siger han og tilføjer:

»Ej, for mig betyder pengene ikke noget som helst, og det kan godt lyde lidt fjollet. Men jeg mener ikke, at man skal gå ind i politik for pengenes skyld.«

Hvad havde du valgt?

Det er første gang, at Metin Lindved Aydin stiller op til kommunalvalget, og det gode resultat kommer bag på ham.

»Jeg er benovet og ydmyg. Jeg ved ikke, hvor de her mennesker kommer fra. Det er intet mindre end fantastisk,« fortæller han.

De mange stemmer, Metin Lindved Aydin har trukket til sig, har haft afgørende betydning for Radikale Venstres flotte valgresultat i Aarhus.

Her fik partiet 9,2 procent af stemmerne, hvilket giver dem tre mandater i byrådet. Det er et mandat mere end ved forrige kommunalvalg i 2017.