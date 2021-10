»Selvom man er politiker, så behøver man ikke være højtidelig.«

Det er mantraet for Venstre-politikeren Heidi Wang, der til kommunalvalget stiller op til Borgerrepræsentationen i København.

Hun har derfor sat sloganet »Stem her eller med hjem?« på én af sine valgplakater, og det har fået mange til at løfte øjenbrynene.

I skrivende stund har valgplakaten nemlig fået over 64.000 likes, efter den er blevet delt på Instagram-ikonet Anders Hemmingsens profil.

Venstrekandidaten til kommunalvalget i København bryder i øjeblikket de københavnske lygtepæle under sloganet 'Stem her eller med hjem?', der i følge politikeren er en reference til det frie valg.

»Humor og ironi ligger i danskernes dna, og jeg er jo en politiker, der ikke taler perfekt dansk, og i Danmark bliver man nogle gange oplevet som mindre begavet, når man taler, som jeg gør – men hvis man har humor, så bliver man betragtet som én, der har pæren i orden,« siger den 65-årige politiker og gør det klart, at sloganet er en reference til hendes ophav.

»'Spis her eller med hjem?' blev jo sagt i hver en kinesisk grill i sin tid, og nu vil jeg gerne hive sætningen frem for at sige, at vi, kineserne, ikke bare står ved stegegryderne mere. Nogle ejer restauranter, nogle er gået ind i politik som jeg selv, og nogle laver noget helt tredje,« siger hun og slutter sætningen retorisk:

»Det hander jo om det frie valg, og hvis jeg bare skrev ‘frit valg’, tror du så, folk gider like det?«

Sloganet skal nemlig ses i sammenhæng med endnu et slogan, Venstre-politikeren har fået plads til på sin valgplakat: 'Mindre tvang, mere Wang'.

Heidi Wang, der har været aktiv i lokalpolitik siden 2001, sidder i øjeblikket i Sundhedsudvalget i Københavns Kommune, og her oplever hun, at det frie valg er under pres.

»Mange ældre bliver ikke informeret og oplyst om det frie valg. De kan vælge den ene leverandør over den anden, det private eller det offentlige, men de skal vide, at der er et frit valg. Mange tror, at de ikke kan vælge andet end det, de får tilbudt,« siger hun.

Det er ikke første gang, at Heidi Wang gør sig bemærket med skæve valgplakater.

Ved det seneste kommunalvalg i 2017 fik særligt plakaten med sloganet »Mere Wang, mindre wrong« en del opmærksomhed, ligesom den kulørte politiker også havde fotoshoppet sit eget og Frank Jensens (S) ansigt ind i en sumobryder-arena.

Med teksten 'Wa Wil Wang & Wenstre' sender Heidi Wang en »salut« til Vestjylland, der i følge Heidi Wang i stor stil bidrager til den københavnske vækst.

Og de kreative bidrag til de københavnske lygtepæle fortsætter altså i år.

Udover 'Stem her eller med hjem?', så kan plakaten med sloganet 'Wa Wil Wang & Wenstre' i øjeblikket også opleves, ligesom Heidi Wang bebuder, at hun på mandag offentliggør en valgsang, som hun selv har skrevet.

Den bærer titlen 'Wang Wang Wang er i gang Tjubang Tjubang,« griner politikeren.