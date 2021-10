En grå varevogn har de seneste uger skabt utryghed blandt både forældre og børn i Tingbjerg, Brønshøj og Nordvest.

Varevognen har i følge flere beskrivelser fulgt efter børn, men på trods af, at politiet har øget deres tilstedeværelse i flere områder og gennemgået store mængder af videoovervågning, så er det ikke lykkes at kæde episoderne sammen.

Det oplyser Københavns Politi.

Københavns Politi har de seneste uger modtaget 'omtrent' 10 anmeldelser om en varevogn, der skulle have 'fulgt efter eller vinket til børn og unge' i Tingbjerg, Brønshøj og Nordvest.

B.T. har tidligere beskrevet flere episoder, hvor børn har følt sig forfulgt. Senest har 14-årige Rasmus torsdag oplevet en varevogn følge efter ham i Nordvest.

De gentagne henvendelser har resulteret i, at Københavns Politi i en periode har øget tilstedeværelsen i områderne:

»Vi ser med alvor på de anmeldelser, vi modtager, og jeg kan godt forstå, at det giver anledning til bekymring, når der skrives om, at nogen kører rundt med den hensigt at lokke børn ind i sin bil. Derfor gør vi alt, hvad vi kan for at komme til bunds i sagerne,« siger vicepolitiinspektør Jesper Beuschel fra Københavns Politi.

Samtidig understreger han, at Københavns Politi efter en omfattende efterforskning altså endnu ikke har været i stand til at kæde episoderne sammen.

I nogle tilfælde har anmeldelserne handlet om en personbil og i andre tilfælde en varevogn. I nogle tilfælde er der blevet vinket til børnene fra bilen, men det er ikke sket i andre tilfælde, ligesom antallet af passagerer i bilerne også har varieret, oplyser politiet.

»Vi kan altså hverken se en sammenhæng i signalement af biler, gerningsmænd eller fremgangsmåde i henvendelserne,« forklarer vicepolitiinespektørern og fortsætter:

»Vi har derfor en fornemmelse af, at det i flere tilfælde kan handle om misforståelser. Blandt andet har det vist sig, at en af episoderne handler om, at en bil har dyttet ad et cyklende barn.«

Derfor maner vicepolitiinspektør ved Københavns Politi, Jesper Beuschel, til »besindighed.«

»Man bør kontakte os på 1-1-4 med det samme, hvis man for eksempel føler sig forfulgt, men vi vil også gerne mane til besindighed, så ikke alle, der kører rundt i en varevogn i Brønshøj, Tingbjerg eller Nordvest bliver mistænkeliggjort.«