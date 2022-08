Lyt til artiklen

Hos De Radikale undrer man sig lige nu over, om regeringen for alvor har lært noget af mink-sagen.

Det sker, efter at B.T. fredag kan fortælle, at Mette Frederiksens nye store plan om at give lejerne i private udlejningsboliger en »hjælpende økonomisk hånd« ikke ligefrem har fået nogen drømmestart.

Ikke alene er forslaget blevet kritiseret for primært at komme de rigeste lejere til gode. Det kan også være på kant med grundloven og vil derfor kunne udløse en byge af erstatningssager.

Det vurderer flere eksperter på baggrund af et notat fra Justitsministeriet, som B.T. har fået indsigt i.

»Jeg undrer mig fortsat over, at regeringen virker så skråsikre på, at der ikke er nogen problemer med grundloven i den her sag, og at de vil have, det skal gå så stærkt,« siger Susan Kronborg, der er boligordfører for De Radikale.

Susan Kronborg deltog i et forhandlingsmøde om forslaget hos bolig- og indenrigsminister Christian Rabjerg Madsen torsdag 19. august.

Her spurgte hun ministeren ind til, om der var lavet en juridisk vurdering af, om forslaget indebar en risiko for, at man kom på kant med grundloven og dermed ville kunne udløse erstatningssager til udlejerne.

»På ministeren virkede det, som om der allerede var lavet sådan en juridisk vurdering af forslaget, og at det bare var en ekspeditionssag, at jeg kunne få det. Derfor undrer forløbet mig noget,« siger Susan Kronborg.

Men først klokken 21.39 søndag aften fik hun notatet fra ministeriet. Notatet er dateret 23. august – altså samme dag.

Christian Rabjerg Madsen sagde 16. august til B.T. på Socialdemokratiets sommergruppemøde, at det var embedsværkets vurdering, at at der ikke var udfordringer med forslaget.

»Det er ikke så betryggende at gå ind i en forhandling, hvor man ikke er sikker på, at regeringen har styr på, om man overhovedet kan gøre det inden for grundlovens rammer. Som regeringens forslag ligger lige nu, så kan lejerne heller ikke være sikre på, at de hjælper dem,« siger Susan Kronborg.

De Radikale afviser derfor at støtte forslaget, og derfor er der lige nu ikke flertal for Mette Frederiksens plan.

»I hvert fald kan vi ikke bakke forslaget op, som det er lige nu. Vi vil meget gerne være med til at gøre noget for lejerne, men vi skal jo være helt sikre på, at det ikke er på kant med grundloven eller kan udløse en stor regning til staten,« siger Susan Kronborg.

Først dagen før mødet fik hun og de andre ordførere på området tilsendt 60 bilag om forslaget.

»Det har virket meget forceret. Jeg forstår ikke, det åbenbart skal gå så stærkt for regeringen, når der er tale om kompliceret stof. Det er ikke en seriøs måde at lave lovgivning på, og det er, som om man ikke har lært noget af mink-sagen,« siger Susan Kronborg.

Christian Rabjerg Madsen skriver i en mail til B.T., at det er Justitsministeriets vurdering, at regeringens forslag ikke i almindelighed udgør ekspropriation og dermed krænker den private ejendomsret.

»Når de skriver 'i almindelighed', skyldes det, at man ikke på det foreliggende grundlag kan afvise, at der vil kunne være enkelte tilfælde blandt de op mod 180.000 lejeboliger, hvor der skulle udbetales erstatning,« skriver ministeren.