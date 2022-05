Det kom som lidt af en overraskelse, da Søren Pape Poulsen torsdag formiddag meldte ud, at De Konservative ikke ville stemme for at ophæve Claus Hjort Frederiksens parlamentariske immunitet.

En overraskelse, som B.T.s politiske kommentator vurderer er et nederlag for Søren Pape.

»Pape har tidligere markeret, at han selv var på vej til at stemme for ophævelsen af Claus Hjorts immunitet. Han talte om at vægte rigets sikkerhed højt for eksempel,« siger Søs Marie Serup og fortsætter:

Søren Pape Poulsen har tidligere udtalt sig meget i retning af, at det ville være »et stort problem«, hvis ikke Claus Hjorts parlamentariske immunitet kunne ophæves.

»Man må i hvert fald sige, at hvis vi får et folketing, der mener, at jo mere hemmelige oplysninger man har tilgængeligt, jo mere kan man blive fredet af sine kolleger i Folketinget, så synes jeg, vi har et stort problem,« sagde Pape til Politiken mandag.

Den noget slingrende kurs, som Pape har stået for i Hjort-sagen, kan skade hans drømme om at ende som blå bloks statsminister, mener Serup.

»Pape er de blå vælgeres foretrukne statsministerkandidat. Det har rystet nogle af de blå partier at se, at Pape var på vej til at gå solo i denne sag. Nu har han formået at indtage to standpunkter. Det er et nederlag,« siger Søs Marie Serup.

Claus Hjort Frederiksens parlamentariske immunitet bliver ikke ophævet. Foto: Ints Kalnins Vis mere Claus Hjort Frederiksens parlamentariske immunitet bliver ikke ophævet. Foto: Ints Kalnins

Et stort flertal af blå bloks folketingsmedlemmer har ikke ønsket at fratage Claus Hjort immuniteten.

»Medlemmerne har ikke kunnet forsvare at stemme om noget, som de ikke kan få indsigt i. Derfor har der også været et internt pres fra folketingsgruppen, og også fra de andre partier, på Pape,« siger Søs Marie Serup.

Regeringen har også anbefalet, at Folketinget stemte for at ophæve Claus Hjorts immunitet.

»Derfor ligner det også et nederlag for regeringen. Det er dog ikke slut her. Tiltalen kan komme senere, da Claus Hjort Frederiksens immunitet bortfalder ved næste valg, da han ikke stiller op igen,« siger hun.