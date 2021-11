»De har én stor udfordring: Støjberg-spøgelset!«

Ifølge B.T.s politiske kommentator er det både paradoksalt, men også nødvendigt, at Morten Messerschmidt og Peter Kofod vil trække deres kandidatur, hvis Inger Støjberg pludselig vil være formand for Dansk Folkeparti.

»Det er på sin vis barokt, at man har en person i kulissen, der er så stærk, at man bliver nødt til at lave sådan en udmelding. Det trækker lidt fra i den selvtillid, de kommer med,« siger Søs Marie Serup.

Lørdag meldte den nuværende næstformand i DF og partiets mand i Bruxelles, at de er klar til at overtage magten i det kriseramte parti efter Kristian Thulesen Dahl.

De lancerede et fælles formandskab, hvor Messerschmidt skal være øverstbefalende, men hvor Kofod som kommende næstformand er klar til at træde til, hvis landsretten skulle finde Messerschmidt skyldig i Meld og Feld-sagen.

De to markante profiler gjorde i et stort fælles interview og en kronik i Berlingske rede for deres politiske projekt, som skal få partiet tilbage på ret kurs.

Det indebærer blandt andet en ambition om at gå i regering og et ønske om entydigt at placerer partiet i blå blok.

Samtidig er de helt åbne om, at én kvinde kan ændre deres planer på et splitsekund.

»Hvis Inger ringer og siger, at hun er klar til at være formand, viger vi straks og bakker hende op,« siger Messerschmidt til Berlingske.

Både partistifter Pia Kjærsgaard, den nuværende formand, Kristian Thulesen Dahl, Morten Messerschmidt selv og talrige medlemmer af baglandet har mere eller mindre direkte givet udtryk for, at de ønsker Inger Støjberg som formand.

Og selvom det efter Søs Marie Serups mening ved første øjekast svækker Messerschmidt og Kofod, mener hun på den anden side også, at det giver meget god mening.

»Deres kommunikation havde stået stærkere, hvis de ikke havde sagt det, men mange i DFs bagland er forelskede i Støjberg, så det har været en nødvendighed for dem. De har analyseret sig frem til, at det var de nødt til,« siger hun.

Kristian Thulesen Dahl har trukket sig på et »træls tidspunkt« for både Messerschmidt og Støjberg. Begge favoritter til formandsposten sidder nemlig midt i hver deres retssag:

Morten Messerschmidt har anket sin dom i EU-sagen til landsretten, mens Støjberg for tiden er fast gæst i rigsretten i instrukssagen.

Søs Marie Serup kalder det »ret opsigtsvækkende,« at begge formandskandidater risikerer af få en dom på halsen.

»I alle andre partier havde det været helt utænkeligt at være i den situation, men i Dansk Folkeparti lever man med det. Også fordi mange i partiet oplever de to sager som udtryk for politiske uretfærdigheder. De ser for eksempel ikke Støjbergs sag som et spørgsmål om instrukser og ministeransvar, men om en sag om barnebrude.«

Inger Støjberg selv er tilbageholdende med at sige noget om, hvorvidt hun kan se sig selv i Dansk Folkeparti.

Den seneste tid har mange politiske kommentatorer da også gisnet om, hvorvidt Støjberg i spidsen for Pia Kjærsgaards livsværk overhovedet er realistisk:

Er og bliver Støjberg ikke Ventre-kvinde helt ind til benet? – spørger de. Hun er ikke engang medlem af partiet. Kan hun komme udefra og direkte ind i formandsstolen? Og hvad med EU-modstanden?

Søs Marie Serup er også en kende skeptisk over for scenariet, men af en lidt anden grund:

»Umiddelbart tror jeg, Støjberg har brug for en pause. Det er hårdt at være gennem en rigsret, og jeg tror, hun er klog nok til ikke at lade sig presse. Tænk bare på, hvor længe hun var om at vende skråen, da hun forlod Venstre. Så alene deadlinen i januar kan være en forhindring for hende,« siger kommentatoren, med henvisning til at partiet vælger ny formand på et ekstraordinært årsmøde søndag den 23. januar.

»Det kommer naturligvis også an på udfaldet af rigsretssagen. Skulle den ende med en pure frifindelse, kan situationen være en anden, men umiddelbart tror jeg, hun vil have brug for at vende skråen igen.«

»Men man skal ikke undervurdere, at det er svært at komme udefra og træde ind i et nyt parti og give sig til at rydde op. Det er ikke nogen nem opgave.«

Og svært bliver det også for Messerschmidt og Kofod, hvis det skulle ende med at være dem, der løber af med sejren.

Det kræver, at de genopfinder partiet, udvikler politikken og finder nye mærkesager, forklarer hun:

»Det ser meget, meget svært ud, men der er en mulighed. Vi har før set kriseramte partier rejse sig,« siger Serup med henvisning til De Konservative, som under Søren Papes ledelse har fået fornyet vind i sejlene.

En klar fordel i den forbindelse er efter Søs Marie Serups mening, at partiet har en god organisation, mange lokale folk og er »et rigtig parti«.

»Der er noget at stå imod med i en krisetid, men det ser svært ud.«