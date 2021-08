Det er »helt utænkeligt«, at du igen møder lukkede barer og undvære dansegulvet til langt ud på natten til efteråret.

I hvert fald hvis man spørger flere partier i Folketinget, der er meget svært se en tredje nedlukning – selv hvis smitten skulle stige.

Per Larsen, sundhedsordfører hos De Konservative, peger på, at der skal »ske noget dramatisk«, hvis vi atter skal ned ad den vej. Det fortæller han til B.T.

»Hvis vi skal ud i en situation med nedlukninger, skal det være, fordi vaccinerne er utilstrækkelige i forhold til deltavarianten eller en anden mutation,« lyder det fra Per Larsen.

De seneste dage har flere virologer og sundhedseksperter luftet tanker om, at en tredje nedlukning kan blive et scenarie, hvis smitten stiger til efteråret.

Onsdag ville professorerne Hans Jørn Kolmos og Jes Søgaard ikke afvise over for Berlingske, at nedlukninger, mundbind og hjemmearbejde atter kan blive en del af danskernes hverdag, når kalenderen allerede om ganske kort tid skriver efterår.

Men i Venstre har man meget »svært ved overhovedet at se behovet for at diskutere eventuelle nye nedlukninger«.

Jane Heitmann, ældreordfører (V), ser ingen mørke skyer i horisonten. Foto: Ólafur Steinar Gestsson

»Nu og her ser vi ingen mørke skyer i horisonten,« lyder det videre fra Venstres ældreordfører, Jane Heitmann, der også er formand for sundhedsudvalget.

Men hun understreger, at vi selvfølgelig skal være opmærksomme på epidemiens udvikling. Særligt blandt de sårbare og ældre, da en stigning her ville kunne få indlæggelsestallene til at stige.

De mørke skyer ser Søren Brostrøm dog i sin horisont.

Det er ikke mange dage siden, at han var ude at sige til Berlingske, at vi godt kan forberede os på, at smittetallene vil tage sig et nøk opad til efteråret.

Rasmus Horn Langhoff, sundhedsordfører (S) siger, at vi gøre alt, hvad vi kan for at undgå nedlukninger til efteråret. Han ser optimistisk på fremtiden. Foto: Mads Claus Rasmussen

Men heller ikke hos Socialdemokratiet fylder bekymringerne for en ny nedlukning, fortæller sundhedsordfører Rasmus Horn Langhoff.

»Jeg forestiller mig ikke, at en national nedlukning bliver et scenarie,« siger han.

S-ordføreren understreger dog, at det hele tiden er nødvendigt at tage bestik af situationen.

Det er blandt andet den store tilslutning til vaccinerne, der får både De Konservative, Venstre og Socialdemokratiet til at se optimistisk på fremtiden.

Og Danmark vaccinerer da også i stor stil. Indtil videre er 56 procent af befolkningen færdigvaccineret, mens næsten tre ud af fire danskere har fået første stik.

Men på trods af at Danmark vaccinerer derudaf, så har antallet af nye daglige smittede den seneste måned nogle dage svinget sig op over de 1000.

Når kalenderen om under en måned skriver 1. september, er alle restriktioner udfaset.

På nær i nattelivet, ved rejser og ved arrangementer, hvor der er over 2.000 deltagere. Her skal du frem til 1. oktober vise dit coronapas.