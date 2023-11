Den tidligere formand for 3F, Per Christensen, har mistet en af de væsentlige tillidshverv, som han besad, nemlig sin bestyrelsespost i Det Kongelige Teater.

Det er sket, da kulturminister Jakob Engel-Schmidt udpegede en ny bestyrelse, som overtager 1. januar 2024.

Per Christensen mistede sin post som forbundsformand i 3F, da B.T. afslørede at han gennem adskillige år og over to omgange havde levet et spektakulært dobbeltliv.

Per Christensen havde ikke bare en, men to gange i sit liv levet sammen med to forskellige kvinder, som ikke anede noget om den anden.

Per Christensen levede altså levede et dobbeltliv med to partnere, to sæt bonusbørn, to omgangskredse, to steder han sov og opholdt sig uden de to liv havde kontakt til hinanden.

B.T. bragte afsløringen 21. januar 2022 og fire dage efter gik Per Christensen af som formand for 3F.

Per Christensen sidder fortsat i bestyrelsen for EUDP, som tager sig af at fordele støtte til nye grønne energiteknologier.

Her er Per Christensens fireårige periode som bestyrelsesmedlem udløbet og det forventes, at Klima-, energi- og forsyningsministeren snarest udpeger en ny bestyrelse.

Det vides ikke endnu om Per Christensen får lov at fortsætte.

Det er ikke lykkedes at få en kommentar fra hverken Per Christensen eller kulturminister Jakob Engel-Schmidt.

