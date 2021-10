»Har du snart tænkt dig at rejse hjem? Så kan du jo tage dine forældre med, eller hvad det er. Din arabiske kultur hører ikke hjemme i Danmark. I er ikke velkomne her.«

Det er bare nogle af de ting, en mand i en hvid T-shirt med teksten 'Fuck islam' og en Koran i hundesnor råbte efter folketingsmedlem og politisk leder for partiet Frie Grønne, Sikandar Siddique, mens han sammen med sine forældre bevægede sig over mod en taxa efter Folketingets åbningsdag.

Episoden rystede både politikeren selv og hans forældre. Sikandar Siddique var bange for, at manden ville gøre hans forældre noget, særligt fordi hans 82-årige far går med rollator og derfor ikke kunne bevæge sig hurtigt væk fra situationen.

»Han var meget hidsig,« siger Sikandar Siddique om manden i den hvide T-shirt.

»Jeg panikkede, jeg kunne ikke få min far og mor væk fra situationen. Det føltes som 100 år, før taxen var der. Jeg var bange for, der skulle ske noget fysisk,« fortsætter han.

Det havde ellers været en god dag, og Sikandar Siddiques forældre var stolte af både ham, men også over at sidde inde på Christiansborg med både royale og toppolitikere.

»De var meget glade og fortalte mig, at de glædede sig til at komme hjem og fortælle om dagen. Min far fik en hjerneblødning for to år siden, så vi var meget glade for, at han var kommet på benene, og at han kunne komme med,« siger den 35-årige politiker.

»Nu er det ikke længere en festdag – det er en trist dag.«

Kort efter, at manden begyndte at råbe af Sikandar Siddique og hans forældre, fik politikeren råbt politiet op, som hurtigt stillede sig imellem dem. Men det er ikke altid, at politiet er der, når Sikandar Siddique bevæger sig i offentligheden, og det bekymrer ham.

»Jeg har længe frygtet, at den slags ville ske, mens jeg gik med for eksempel mine forældre eller min søn. Nu skete det,« siger han og forklarer, at det har sat tanker i gang hos ham.

Han fortæller, at alle folketingspolitikere har kontakt til PET – Politiet Efterretningstjeneste – i større eller mindre grad. Men efter episoden i dag har han overvejet, om han har brug for en form for beskyttelse.

»Efter den her episode har PETs kontakt ringet til mig – men jeg ved ikke, om jeg har behov for den type beskyttelse. Episoden i dag gør jo, at jeg skal overveje min families sikkerhed, « siger Sikandar Siddique og fortsætter:

»Jeg stopper ikke min kamp for et bedre Danmark, men jeg kan ikke gå frit rundt uden at være bange.«

Det sker ofte, at Sikandar Siddique udsættes for tilråb, når han bevæger sig rundt i offentligheden. For en lille måned siden fortalte han i B.T.s livesending på Facebook, at han var blevet overfuset på Strøget i København.

»Du er indavl,« blev der blandt andet råbt efter ham.

Sikandar Siddique fortæller tirsdag til B.T., at det kun er ni ud af ti gange, at han fortæller offentligt om episoder, hvor folk råber racistiske eller krænkende ting efter ham. I dag fortalte han om det, fordi det gik ud over hans forældre.

»De var en al, al, al for høj pris at betale for demokratiet,« afslutter han.

Han har delt en video fra episoden på Twitter, som over 1.000 mennesker har reageret på. Blandt andre Sofie Carsten Nielsen, politisk leder for Radikale Venstre:

'Hvor er det sindssygt. Og helt uacceptabelt. Hvor er jeg ked af det for dine forældre. Men de kan være bragende stolte,' skriver hun.

Du kan se videoen øverst i artiklen.