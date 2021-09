Hvad der skulle have været en dag med dialog og debat ændrede sig hurtigt for partilederen hos Frie Grønne, Sikandar Siddique.

»Jeg står bare nede ved Illum sammen med nogle af mine kammerater og får en god snak med borgerne,« siger Sikandar Siddique.

Grunden til, at han stod ved Illum og snakkede med borgere, var, at han arbejder på at få sit parti, Frie Grønne, opstillingsberettiget, så de kan stille op til det næste folketingsvalg. Ud af øjenkrogen fik han øje på en midaldrende dansk mand.

»Pludselig kommer der en mand, som jeg tror har været på den anden side af 50 år og skal til at filme. Da jeg står med nogle yngre drenge, siger jeg; ‘Du må ikke filme’,« fortæller Sikandar Siddique.

Men netop den sætning fik sindet i kog hos manden, fortæller partilederen.

»Da jeg har sagt det, så går han fuldstændig amok og siger, at jeg er indavlet, og at min slægt ikke hører til her. Han var meget aggressiv,« siger han.

Havde du på nogle måder provokeret ham?

»Overhovedet ikke. Jeg stod bare nede foran Illum og snakkede med nogle borgere,« siger Sikandar Siddique.

Han var rigtig tæt på og han var ekstremt aggressiv Partileder hos Frie Grønne, Sikandar Siddique

Sikandar Siddique er vant til, at folk kan være aggressive og ubehagelige over for ham, men denne gang var noget ud over det sædvanlige.

»I går var første gang i lang tid, hvor jeg troede, jeg ville få én lampen. Det var virkelig ubehageligt,« siger Sikandar Siddique.

Har du meldt det til politiet?

»Nej, det har jeg ikke. Jeg overvejede at gøre det i dag, men hvem skal jeg melde til politiet? Jeg orker det nærmest ikke. Jeg aner ikke, hvem han er, og jeg er så træt af at ringe til politiet,« siger Sikandar Siddique, der forklarer, at han ofte bliver overfuset med racistiske kommentarer.

(Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

Selvom partilederen er i chok over episoden, som udspillede sig foran Illum, så minder han sig selv om hans privilegier som offentlig person.

»Se lige på mig. Jeg er politiker. Jeg har magt og kan kommer herind og fortælle min historie. Men hvad skal Fatima gøre, som kommer hjem fra Føtex sammen med sin søn, der bliver slået og spyttet på?,« siger Sikandar Siddique.

Har han lagt videoen op nogen steder?

»Jeg har ikke set det nogen steder,« siger partilederen.