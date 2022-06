Lyt til artiklen

Sikandar Siddique, politisk leder af Frie Grønne, er nu klar med sin klage til Bornholms Politi. Klagen handler om den episode på Folkemødet i Allinge, hvor Sikandar Siddique mener, at han uden tilstrækkelig årsag blev stoppet af politiet og dermed et offer for uretmæssig etnisk profilering.

Det bestrides dog af politiet, hvilket vi lige vender tilbage til.

B.T. er i besiddelse af den syv sider lange klage, som Frie Grønne har i sinde at sende til Bornholms Politi inden for kort tid.

Klagen går på to forhold. Det første forhold er at Sikandar Siddique mener, at Bornholms Politi gjorde sig skyldig i ulovlig etnisk profilering ved at standse ham, hans bror og ven, da de to førstnævnte er mørke i huden.

»Der klages over Bornholms Politi, der ved standsning af Sikandar Siddique og hans bror, (navn fjernet af B.T.) med henblik på identitetskontrol, uden nogen rimelig årsag hertil, har udført etnisk profilering. Bornholms Politi har dermed gjort sig skyldig i ulovlig diskrimination på baggrund af de forurettedes etnicitet og hudfarve,« skriver Sikandar Siddiques advokat, Søren Hessellund Klausen, i klagen.

Det andet klageforhold går på, at Bornholms Politi skulle have løjet om, hvad der konkret foregik, da politiet standsede partilederen og hans følge.

»Derudover indeholder den af Bornholms Politi udsendte pressemeddelelse oplysninger, der er i direkte modstrid med det faktiske hændelsesforløb,« skriver advokaten.

Politisk leder for Frie Grønne, Sikandar Siddique, holder partiledertale på Hovedscenen på Folkemødet i Allinge, lørdag 18. juni 2022. (Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix) Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Politisk leder for Frie Grønne, Sikandar Siddique, holder partiledertale på Hovedscenen på Folkemødet i Allinge, lørdag 18. juni 2022. (Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix) Foto: Ida Marie Odgaard

Netop denne del af klagen handler om, at Bornholms Politi har forklaret, at politibetjentene slet ikke standsede Sikandar Siddique, men alene hans bror og ven. Det skete ifølge politiet efter en henvendelse fra en bekymret borger.

Politiet har forklaret, at netop da betjentene havde standset de to personer, så henvendte Sikandar Siddique sig til dem, forklarede hvem han var og begyndte kritisk at fortælle direkte til kameraet, at han var blevet standset af politiet.

Den forklaring afviser Sikandar Siddique, som netop mener, at han blev standset af politiet, som han mener ikke kunne genkende ham og alene standsede ham og hans bror, fordi de er mørke i huden.

»Jeg står tilbage med en helt klar oplevelse af at være blevet etnisk profileret. Det er et kæmpe stort problem i Danmark for mange minoritetsborgere, men det bliver sjældent italesat,« siger Sikandar Siddique til B.T. og fortsætter:

»Derfor synes jeg, at det er helt afgørende, at en offentlig person som mig selv, rent faktisk gør noget og laver en reel klage på den her behandling. Det har de fleste ikke ressourcer og overskud til,« siger han.

Sikandar Siddique regner dog ikke med, at sagen fører til reelle konsekvenser for Bornholms Politi.

»Nu har vi jo klaget, men vi ved også, at der sjældent kommer noget ud af en klage, hvor politiet skal undersøge sig selv. Så det er ikke, fordi jeg har høje forventninger til udfaldet, men jeg synes, det er vigtigt, at der bliver klaget,« siger han.

Sikandar Siddique mener, at etnisk profilering fra politiets side er et stort problem, som han håber der bliver sat fokus på nu.

Screenshot af klagen over Bornholms Politi, som Sikandar Siddique har sendt afsted. Vis mere Screenshot af klagen over Bornholms Politi, som Sikandar Siddique har sendt afsted.

»Jeg er blevet kaldt løgner og lignende af politiske kollegaer, efter jeg stod frem, men da Pernille Vermund fortalte om en oplevelse med en poder, der kaldte hende ond, var der ingen, der overvejede at sætte spørgsmålstegn ved det. Så der er tydeligvis forskel på folk,« siger han og fortsætter:

»Først bliver man som minoritetsborger undertrykt af systemet, og når man siger fra, bliver man mistænkeliggjort. Vi har brug for et opgør med den strukturelle forskelsbehandling. Det er slut med at dukke nakken,« forklarer han.

Efter Bornholms Politi udgav en pressemeddelelse om, at betjentene slet ikke havde rettet henvendelse til Sikandar Siddique, men alene hans bror og ven, så dukkede et øjenvidne op, som bekræftede Sikandar Siddiques version af historien.

Avisen Information bringer dog onsdag et interview med et nyt øjenvidne, som i stedet bekræfter Bornholms Politis udlægning. B.T. har været i kontakt med det nye øjenvidne, men han har ikke ønsket at deltage.

Bornholms Politi har endnu ikke modtaget klagen og oplyser til B.T., at man først vil forholde sig til den, når klagen er modtaget.