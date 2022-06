Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Få øjeblikke efter Sikandar Siddique, politisk leder for Frie Grønne, havde forladt en politisk debat med andre danske partiledere, så fik han, hans lillebror og hans kammerat en ubehagelig overraskelse. En mandestemme råbte »stop« bag ved Sikandar Siddique.

Det var Bornholms Politi, som forlangte at se id med partilederens navn og cpr-nummer.

Ingen andre mennesker blev råbt an. Kun Sikandar Siddique, hans bror og kammerat, hvor Siddique og hans bror er noget mørkere i huden end de fleste andre gæster på Folkemødet.

»Jeg var rystet og frustreret,« siger Sikandar Siddique og fortsætter:

»Jeg havde netop været til DRs debat, som i øvrigt blev afbrudt, og var så på vej ned til havnen i Allinge med min bror og min kammerat. Så er det, at der er en der råber »stop« til mig omme bagfra,« siger Sikandar Siddique.

Sikandar Siddique fra Frie Grønne blev torsdag aften stoppet af politiet ved Folkemødet på Bornholm, hvor hans bror og kammerat skulle vise id. Siddique mener, at det skete netop på grund af raceprofilering, som dansk politi har været kritiseret for. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Sikandar Siddique fra Frie Grønne blev torsdag aften stoppet af politiet ved Folkemødet på Bornholm, hvor hans bror og kammerat skulle vise id. Siddique mener, at det skete netop på grund af raceprofilering, som dansk politi har været kritiseret for. Foto: Ida Marie Odgaard

»Jeg spørger dem hvorfor, men de svarer bare, at det er politivirksomhed,« siger Sikandar Siddique.

På videoen kan man se flere politibetjente, som er i færd med at identificere Sikandar Siddique og de to andre.

Personen, der optager filmen, spørger hvorfor netop de bliver stoppet. Politibetjenten forklarer så, at det skyldes optrinet ved DRs debat, som netop har fundet sted, hvor man gerne vil tage id på dem og flere andre.

Betjenten bliver så spurgt af Siddiques bror, hvorfor det lige er dem og ikke »de 3.000 andre gæster her,« der lige bliver standset. Der kommer ikke noget klart svar.

Efter få minutter går politiet igen.

Sikandar Siddique fra Frie Grønne blev torsdag aften stoppet af politiet ved Folkemødet på Bornholm, hvor hans bror og kammerat skulle vise id. Siddique mener, at det skete netop på grund af raceprofilering, som dansk politi har været kritiseret for. Foto: Emil Helms Vis mere Sikandar Siddique fra Frie Grønne blev torsdag aften stoppet af politiet ved Folkemødet på Bornholm, hvor hans bror og kammerat skulle vise id. Siddique mener, at det skete netop på grund af raceprofilering, som dansk politi har været kritiseret for. Foto: Emil Helms

Kan du – bortset fra jeres udseende – komme på noget som helst, som kunne have fået dem til at standse jer?

»Nej, ingenting. Vi gik bare på vej mod havnen,« siger Sikandar Siddique, som fortsætter:

»Jeg siger så, at vi skal filme det. Det er jo et klokkeklart bevis på den raceprofilering, som jeg har talt om længe. Politiet ser helt klassisk brune mennesker som kriminelle, og så stopper de dem,« siger Sikandar Siddique.

»Jeg er medlem af Folketinget og politisk leder af Frie Grønne, og så bliver jeg kraftedeme raceprofileret af politiet. Jeg bliver simpelthen så frustreret. Tænk på, at når jeg oplever det, hvor mange oplever det så ikke ude andre steder i Danmark?« siger Sikandar Siddique.

»Efter et stykke tid, så får jeg indtryk af at det så småt går op for betjentene, hvem jeg er. Derfor tager de ikke mit cpr-nummer og navn, tror jeg. Men de tog min brors og min kammerats,« siger han.

Han er ikke i tvivl om, at ingen andre partiledere ville blive standset på den måde.

»Tror du Søren Pape ville blive stoppet af politiet? Nej vel?« siger Sikandar Siddique.

Bornholms Politi har bragt et tweet på deres profil på Twitter med besked om, at de er opmærksomme på sagen og er ved at undersøge forholdene.