Listen over personer, der den seneste tid har forladt Dansk Folkeparti, er efterhånden lang. Og mandag aften blev endnu et navn tilføjet til listen.

Kenneth Fredslund, der har været medlem af partiet siden 2011, har mandag aften meldt sig ud af Dansk Folkeparti.

Det oplyser Fredslund i en meddelelse til B.T.

»Den sidste alt for lange tid har været forfærdelig at opleve, det parti man har været en del af i så mange år er nærmest forsvundet under fødderne på os. På sin vis er det ikke mig, der siger farvel til DF, det er DF der smuldrer væk for øjnene af os,« lyder det i meddelelsen.

Han fortsætter:

»Jeg holdt ud længe, men kan ikke se mig selv kæmpe endnu en valgkamp for DF, hvordan skulle man gå i valgkamp med andre partier, når man allerede kæmper internt.«

»Jeg kan slet ikke genkende det DF, jeg meldte mig ind i, personfnidder og interne kampe, vender tidligere fæller mod hinanden og jeg siger fra nu, inden jeg risikerer selv at bliver trukket med ind i de destruktive interne kampe,« skriver Fredslund videre.

Kenneth Fredslund blev ved kommunalvalget i november valgt ind i byrådet i Vejle. Som den eneste fra partiet. I perioden før havde partiet tre repræsentanter.

Med udmeldelsen er det desuden første gang i 26 år, at Vejle Byråd ikke har et Dansk Folkeparti-medlem siddende ved bordet, skriver Vejle Amts Folkeblad.

Kenneth Fredslund fortsætter i byrådet som løsgænger.

I sin meddelelse tilføjer Fredslund desuden, at han »aldrig vil fortryde tiden i DF, men altid huske det som en rigtig god og vigtig tid«.

Kenneth Fredslund har ikke yderligere oplysninger om bruddet med Dansk Folkeparti.

Dermed følger Kenneth Fredslund med Kristian Thulesen Dahl, Søren Espersen, Peter Skaarup, Bent Bøgsted, Liselott Blixt, Marie Krarup og Karina Adsbøl, som er nogle af dem, der har forladt partiet i år.

Udmeldingen kommer på dagen, hvor Dansk Folkeparti, ifølge en meningsmåling foretaget af Kantar Gallup for Berlingske, står til at få 1,8 procent af stemmerne ved næste folketingsvalg.

Altså under spærregrænsen på to procent.

»Dansk Folkeparti kan overleve når de balancerer på spærregrænsen. Men skal jeg komme med et bud, så tror jeg ikke, at de klarer den,« siger Joachim B. Olsen, der er B.T.s politiske kommentator. Læs hans kommentarer HER.