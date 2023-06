Konfrontationer, demonstrationer og 'private dining' fra aller øverste hylde.

Annette Heick påstod i B.T.s folkemødeudgave af 'Det, Vi Taler Om', at hun havde fået stoppet partileder Rasmus Paludans demonstration foran hendes bopæl, hvor hun afholdt et privat middagsevent.

Den påstand afviste Rasmus Paludan på det kraftigste, og meddelte, at han selv forlod demonstrationen frivilligt.

Også Bornholms Politi kunne fortælle, at Rasmus Paludan kun var blevet frihedsberøvet én gang under årets folkemøde. Nemlig torsdag mellem klokken 11.07 og klokken 11.25.

Konfrontationen mellem Annette Heick og partileder for Stram Kurs, Rasmus Paludan, er fanget på video af en pressefotograf på stedet. Se den øverst i artiklen.

I videoen ser man en tydeligt irritabel Annette Heick, der forsøger at konfrontere Rasmus Paludan.

»Prøv at hør her: Vi er faktisk nogle mennesker, der forsøger at få en forretning til at køre her,« lyder det fra Heick i videoen.

»Og hvad så,« svarer partilederen, hvorefter han overdøver hende med en allerede båndet tale.

Herefter ser man Annette Heick forsøge at kommunikere med Rasmus Paludan, mens lyden fra den båndede tale overdøver hendes ord.

Rasmus Paludan var blevet forment adgang fra dette års Folkemøde, da Bornholms politi ikke mente, da det blev vurderet, at hans tilstedeværelse udgjorde en sikkerhedstrussel mod ham selv og de andre gæster.

Det resulterede i, at han stod uden for Folkemøde-zonen og demonstrerede. Og det var altså tæt på Annette Heicks bopæl.

Lyt til hele Annette Heicks fortælling i 'Det, vi taler om' - live fra Folkemødet:

... eller lyt til B.T.s politiske podcast 'Slottet & Sumpen', hvor påbuddet mod Rasmus Paludan diskuteres af værterne Joachim B. Olsen og Anne Kirstine Cramon: