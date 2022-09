Lyt til artiklen

Normalt deler Socialdemokratiet røde roser ud, når der er valgkamp. Nikoline Prehn gør noget helt andet.

Den 20-årige folketingskandidat for selvsamme parti deler nemlig kondomer ud med sit slogan:

»Indpak din gren og stem på Prehn«.

Det fremgår af et opslag på Instagram, hvor Nikoline Prehn viser valgmaterialet frem.

Hun fortæller, at hun har bestilt intet mindre end 1.000 kondomer med sit navn på – og de er voldsomt populære blandt unge.

Kondomerne deler Nikoline Prehn ud på såkaldte nattelivskampagner, hvor hun sammen med venner spiller musik, serverer cocktails og taler politik.

Det har hun blandt andet gjort i Gothersgade i København, og det er her, at kondomerne viser sig at være mere populære end flyers og drinks.

»Alle vil vildt gerne have kondomerne og tale om dem,« siger hun.

Nikoline Prehn mener, at det giver mening at møde de unge, hvor de er. Og ud over uddannelsessteder er det netop nattelivet.

Målgruppen er de 18-25-årige, som ikke er repræsenteret i Folketinget, forklarer hun.

Der er også en større idé bag netop kondomerne.

Nikoline Prehns politiske mærkesager er udover klima, boligpolitik og psykiatri også seksualundervisning.

»Kondomerne er oplagt for mig, da jeg synes, at sex, køn og seksualitet er noget, som har fyldt meget de seneste år.«

Men problemet er ifølge Nikoline Prehn, at de vigtige samtaler er ved at ebbe ud.

I stedet burde de fylde langt mere i seksualundervisningen, som hun personligt oplevede som mangelfuld.

»Mange fra min generation kender fra deres folkeskole det med at sætte et kondom på en banan og ikke samtaler om samtykke og køn.«

Sex skal derfor i endnu højere grad på skoleskemaet og fylde endnu mere i samtalen.

Ved du godt, at der med finansloven for 2021 allerede er afsat 15 millioner kroner til at styrke seksualundervisningen med fokus på netop de emner?

»Ja, det ved jeg godt. Men jeg synes, at man kan gå skridtet længere og få faste timer ind skoleskemaet.«

Sex, samtykke og køn er også emner, som fylder for unge på hendes egen alder.

Et helt konkret tiltag, som Nikoline Prehn gerne ser blive til virkelighed, er gratis klamydiatest, som kan bestilles over nettet.

Lige nu kan man bestille en tid hos egen læge og få en test der, men det kan afskrække nogle unge, mener hun.

»Mange er bange for at blive udstillet af deres læge. Jeg vil hellere selv bestille den gratis på nettet og tage den derhjemme.«

Nikoline Prehn er datter til fødevareminister Rasmus Prehn og har tidligere svaret på spørgsmål omkring hendes fars mange flyveture.

Du kan se hele interviewet med hende HER.