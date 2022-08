Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

I nogle familier flyder politik i blodet. En af dem ser ud til at være fødevareminister Rasmus Prehns familie, hvor datteren Nikoline Prehn stiller op til folketingsvalget.

Hun kontaktede i forrige uge B.T. med det ønske at forsvare sin fars mange flyveture i perioden 12. juli 2019 til 12. november 2020. Hele 80 flyveture fra København til Aalborg blev det til, kunne mediet Frihedsbrevet afsløre. Samlet pris 114.000 skattekroner.

Og mens ministeren har suset gennem den danske himmel, flød hans sociale medier over med opslag, hvor han opfordrede danskerne til at være mere klimabevidste. Det blev også til en plan for, at Udenrigsministeriets embedsmænd skal flyve mindre.

Men den modstilling er der ingen problemer i, forklarer Nikoline Prehn til B.T.

»Normalt vil jeg helst ikke udtale mig om ting. der handler om din far. Men den her sag fik virkelig mit sind i kog, for jeg brænder virkelig for det repræsentative demokrati,« siger hun og forklarer, at hvis ikke det var okay at flyve, ville man få færre politikere uden for København.

Men hagen i historien er jo hykleriet. Skulle man så ikke skrue ned for, at andre skal flyve mindre, hvis man selv flyver meget?

»Nej, for jeg synes ikke, det er hykleri. Jeg synes godt, at man må have et mål om, at alle danskere skal flyve mindre …«

Bare ikke én selv?

»Jo, jeg tror da også, han prøver at flyve så lidt som muligt. Lidt over én gang om ugen er ikke særlig meget, når man er valgt i Nordjylland.«

I interviewet, som du kan se øverst i artiklen, svarer Nikoline Prehn også på, hvorfor skatteyderne skal betale for de mange flyvninger, når Rasmus Prehn som medlem af Folketinget har gratis togkørsel og en ministerbil til rådighed.

Især når han, som han tidligere har skrevet på Facebook, elsker at køre i tog:

'Jeg er simpelthen vild med at køre i tog. Ingen lang transport til lufthavn, ingen sikkerhedstjek, ingen boarding en halv time før afgang. I toget er tiden din egen,' skriver Rasmus Prehn.

De mange flyvninger synes i øjeblikket at være den mindste hovedpine for Rasmus Prehn, der også har sager om bilagsrod om ørene.

Særligt nogle specifikke middage med blandt andre B.T.s debatredaktør har givet en gedigen trykken for ørene for deltagerne, da middagene blev betalt med Prehns ministerkort.

Også en anden særlig middag har haft efterdønninger for ministeren, hvor han skrev en deltager på bilagene, som slet ikke var til stede. Hvem Rasmus Prehn holdt middag med er i skrivende stund stadig et mysterium.

En række sager, som må siges at være ærgerlige, hvis man deler efternavnet Prehn og håber på at blive valgt til Folketinget.

Se, hvordan Nikoline Prehn tager den ærgerlige omtale i interviewet.