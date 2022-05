»Det er jo respektløs omgang med borgernes penge.«

Sådan lyder det nu fra Dansk Folkepartis gruppeformand, Peter Skaarup, efter at B.T. tidligere i dag har kunnet afsløre, hvordan der i to år har været fejl i afregningerne for de private fly, som Jeppe Kofod har brugt i sin tid som udenrigsminister.

En fejl, som udenrigsministeriet selv anslår har kostet 567.591 kroner.

»Det er her er ganske enkelt for dårligt af ministeriet og ministeren. Man har pligt til at passe på skatteborgernes penge, og det er den her sag ikke ligefrem et udtryk for,« siger Peter Skaarup.

Blandt andet har Jeppe Kofod i november 2019 brugt 105.672 kroner på et privatfly til Bruxelles.



Det er en af de rejser, som kunne være blevet betalt af EU, men som det nu er de danske skatteydere, der finansierer.

»Når EU åbenbart har råd til at betale for ministerens rejser i privatfly, må ministeriet sørge for, at der er styr på det. Jeg har tænkt mig at rejse sagen overfor regeringen for at vi kan være sikre på, at der bliver sat en stopper for den her slags sløseri med pengene,« siger Peter Skaarup.

Hvad er det konkret, du gerne vil have svar på - ministeriet har jo erkendt fejlen og vil rette op?

»Hvordan det her overhovedet kan ske. Og hvorfor man ikke har fået refunderet pengene for de her mange privatfly, som man åbenbart mener, det er nødvendigt at udenrigsministeren skal bruge. Det mindste man kunne gøre var da at få refunderet pengene til den danske stat.«

Peter Skaarup mener overordnet, at Jeppe Kofods forbrug af privatfly sender et dårligt signal.

»Det er en helt vild arrogance over for skatteborgerne. Et er, at man vælger bruger dyre privatfly, men når man ovenikøbet har mulighed for at få hentet nogle af pengene hjem igen, så virker det som om man er ret ligeglad med danskernes penge, når man ikke får det gjort. Det er noget arrogant sløseri, siger han.

Han understreger, at det i sig selv ikke er noget problem, at en udenrigsminister flyver meget.

»Problemet er de mange privatfly, for der er jo masser af rutefly til for eksempel Bruxelles, man kan tage. Også er det jo hyklerisk, at en regering, der går og siger, den er noget så klimabevidst og grøn medvirker til helt unødvendig CO₂-udledning,« siger Peter Skaarup.

Udenrigsministeriet skriver i en mail, at det er »dybt beklageligt«, at der ikke er blevet anmodet om refusion hos EU for privatflysrejserne.

»Det er ikke godt nok, længere er den ikke. Som vi allerede har meldt ud, har Udenrigsministeriet derfor også etableret nye procedurer for at sikre, at man ikke begår lignende fejl med ansøgning af refusion igen,« siger Erik Brøgger Rasmussen, der er direktør for organisation i ministeriet.

Ministeriet skriver videre, udenrigsministeren som udgangspunkt skal flyve med kommercielle rutefly.



I de ekstraordinære tilfælde, hvor det ikke kan lade sig gøre at flyve kommercielt, undersøger Udenrigsministeriet, om rejsen kan gennemføres med chartret fly, lyder det i mailen.