Kommentarsporet på Joy Mogensens Facebook-side står i den grad ikke stille, efter socialdemokraten søndag aften annoncerede, at hun trækker sig som kultur- og kirkeminister.

Her bliver hun mødt af en masse rosende ord fra en række politikere – og især partifæller.

'Kære Joy. Tak for samarbejdet. Jeg ønsker dig alt godt i fremtiden!' skriver Inger Støjberg.

'Tak for kampen Joy! Du kan være stolt af din indsats som kulturminister i en svær tid. Tak for godt samarbejde og venskab,' skriver Kasper Sand Kjær, der er kulturordfører for Socialdemokratiet.

Kulturminister Joy Mogensen (S) er kaldt i åbent samråd om udbuddet af en ny digital public service-radiokanal på Christiansborg 27. maj 2020. Ministeren skal blandt andet svare på, hvilke drøftelser om udbudsprocessen der har været internt i ministeriet og internt i regeringen, før og efter udbuddet blev afgjort. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Kulturminister Joy Mogensen (S) er kaldt i åbent samråd om udbuddet af en ny digital public service-radiokanal på Christiansborg 27. maj 2020. Ministeren skal blandt andet svare på, hvilke drøftelser om udbudsprocessen der har været internt i ministeriet og internt i regeringen, før og efter udbuddet blev afgjort. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

Også partiets indfødsretsordfører, Lars Aslan Rasmussen, skriver:

'Tak for nu Joy. Og forstår godt, du glæder dig til at blive mor. Der er ting, der er vigtigere end politik,' slår han fast.

Men også en lang række udtrykker ærgrelse over beslutningen.

'Hvor er jeg ked af det. Du har kæmpet en brav kamp,' skriver Marie Stærke, der er borgmester i Køge Kommune og næstformand i partiet.

Sundhedsminister Magnus Heunicke har også sendt Joy Mogensen en hilsen, hvori han skriver:

'Kære Joy. Tak for en kæmpe indsats og tak for mange timers samarbejde i vanskelige situationer, hvor man altid har kunnet regne med din store arbejdsindsats, din forbilledlige ordentlighed og din vilje til at finde løsninger, også når det var svært. Det har været hårdt, men det har helt ærligt været dejligt at have dine menneskelige kvaliteter med ombord i den svære tid.'

Joy Mogensens tid som minister har været præget af en del kritik fra oppositionen, som gentagne gange har beskyldt hende for ikke at kæmpe nok for kulturlivet.

Og efter fratrædelsens offentliggørelse kan Jan E. Jørgensen, der er kulturordfører i Venstre, heller ikke helt lade være med at sende en stikpille afsted, da han på Twitter takkede ministeren for indsatsen.

Her skriver han:

'Omstillingen fra kommune til ministerium var ikke helt vellykket, og det er svært at regere i en regering, som ikke prioriterer kultur og kirke. Det var tydeligst under corona, hvor en frustreret Joy uden forklaring kom bagest i køen.'

Det var i et opslag på netop Facebook, at Joy Mogensen søndag meddelte sin afgang som kultur- og kirkeminister.

Hun begrundede sit stop med følgende ord:

'Jeg har meddelt statsministeren, at jeg ønsker at forlade min post som kultur- og kirkeminister. Det har været den største ære at have haft statsministerens tillid i tykt og tyndt. Der er ikke noget mere meningsfyldt end at få lov at tjene vores land i en socialdemokratisk regering.«

*Jeg havde gerne gjort det selv. Men i løbet af de sidste to år er jeg blevet minister, jeg har mistet en datter, og jeg har stået med håndteringen af corona i to ministerier, der blev overvældet af pandemien. Hver af de tre ting i sig selv er livsændrende udfordringer, og jeg er løbet tør for overskud,' skriver hun yderligere i opslaget.