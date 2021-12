Selvom regeringen reelt lukkede nattelivet ned, samt grundskolerne ned fra 15. decembe, så sagde statsminister Mette Frederiksen følgende på aftenens pressemøde:

»Det her er ikke en nedlukning.«

Det raser flere af de borgerlige partier over, som samtidigt er meget imod flere af de restriktioner, som nu rammer danskerne.

»Det er respektløst overfor danskerne, når statsministeren står og siger, at der ikke er tale om nedlukninger,« siger Venstres politiske ordfører Sophie Løhde og fortsætter:

Statsminister Mette Frederiksen (S) og direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm under pressemøde om coronasituationen i Spejlsalen i Statsministeriet Foto: Mads Claus Rasmussen

»Det ER en nedlukning. Mange danske erhvervsdrivende, som i forvejen har det svært, kommer til at blive hårdt ramt økonomisk,« siger Løhde.

Venstre er også meget imod, at danske skoleelever nu igen sendes hjem fra skole på grund af den stigende smitte og man har ikke tillid til, at eleverne kommer tilbage igen kort efter nytår.

»Sidste år sagde regeringen præcis det samme. At man sendte børnene på tidlig juleferie, men at man bestemt gik ud fra, at de kom tilbage efter nytår. Fakta er, at julen desværre varede lige til påske for mange børn,« siger Sophie Løhde.

Mai Mercado, som blandt andet er medlem af Epidemiudvalget for De Konservative, er helt på linje med Venstre.

Sophie Løhde, Venstre, er vred over at statsminister Mette Frederiksen siger, at der ikke er tale om en nedlukning. Foto: Philip Davali

»Masselukninger af skoler bør være noget af de allersidste, som vi griber til,« siger hun og fortsætter:

»Vores børn og unge har allerede betalt en alt for høj pris. Et stort tab af faglighed og fællesskab. Der har været en mistrivsel som satte sig bredt,« siger hun.

Liberal Alliances Alex Vanopslagh har samme holdning som Venstre og Konservative. Han mener ikke det er rimeligt, at sundhedsvæsenet ikke kan klare flere indlagte.

»Vi har godt 450 indlagte og så står man og siger, at nu kan sundhedsvæsenet snart ikke klare mere. Det er simpelthen for ringe,« siger han og fortsætter:

»Regeringen har slet ikke imødekommet det problem. Vi har foreslået, at suspendere al det bureaukrati, som sundhedsvæsenet lider under. Alene her er der et enormt potentiale,« siger Vanopslagh.