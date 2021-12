Danskerne bliver pålagt nye restriktioner som følge af den stigende smitte i samfundet. Det står klart efter at statsminister Mette Frederiksen holdt pressemøde onsdag aften i Statsministeriet og efter at Folketingets Epidemiudvalg havde vedtaget en række nye restriktioner.

Statsministeren tog ordet netop da klokken havde rundet 18:32.

»Det er ikke en nedlukning. Det er en forsinkelsespakke. Vi står et bedre sted. Vaccinerne virker. Sidste år var ingen vaccinerede. Nu er fire ud af fem vaccineret,« sagde statsministeren.

Umiddelbart efter statsministeren havde sagt det, så lukkede hun dog for grundskolen, diskoteker, restauranter, koncertsteder og flere andre steder i varierende grad.

Alle elever i grundskolen sendes hjem fra 15. december til og med 4. januar. Nogle får muligvis tilbudt nødundervisning. Andre får forlænget ferien. Elever i specialklasser er ikke omfattet, men fortsætter som normalt.

Der bliver mulighed for nødpasning og muligvis virtuel nødundervisning for de mindste elever, hvis deres forældre ikke har mulighed for at passe børnene hjemme. Nødpasning bliver i hvert fald en mulighed for 0-3. klasserne.

En tidlig hjemsendelse af skolebørnene vil i teorien beskytte især de ældre medborgere, som skal holde jul sammen med deres børn og børnebørn, da skolebørnene ifølge myndighederne bærer meget af smitten. Er børnene ikke i skole, men holdes hjemme vil det begrænse smitten hos de yngste.

Elever på efterskoler tager hjem 19. december til og med 7. januar.

Restauranter, barer og diskoteker skal holde lukket fra klokken 24 til 5 og der må ikke sælges alkohol i butikker i samme tidsrum.

Forsamlingsforbud genindføres, så det bliver forbudt at samles mere end 50 personer indendørs til stående arrangementer. For eksempel koncerter.

Mange virksomheder og arbejdspladser har planlagt julefrokoster i den kommende tid. Her anbefaler regeringen på det kraftigste, at man aflyser de arrangementer.

Statsministeren sagde, at den store danske tilslutning til vaccinerne er årsag til at Danmark på mange måder står bedre end i de nærmeste lande omkring os. I Norge anbefaler man for eksempel, at man maksimalt mødes ti personer i private hjem.

»Vaccinerne er årsagen til, at vi ikke står overfor en egentlig nedlukning,« sagde Mette Frederiksen.

Både statsministeren og direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm anbefalede at man bliver vaccineret og også får vaccineret sine børn hurtigst muligt. Blandt andet for at forsinke den nye variant Omikrons indtog i Danmark.

»Den nye variant indebærer en stor risiko for at overbelaste sundhedsvæsenet. Derfor tager vi nogle skridt nu,« sagde Mette Frederiksen.

Onsdag besluttede et politisk flertal også, at covid-19 bliver betragtet som en samfundskritisk sygdom i minimum otte uger mere.

Kort fortalt, så betyder det, at der fortsat meget hurtigt kan indføres andre og nye restriktioner, såfremt det skønnes nødvendigt. Det kræver et flertal i Folketingets Epidemiudvalg, såfremt at yderligere restriktioner skal gennemføres.

Bliver covid-19 nedgraderet til en ikke-samfundskritisk sygdom, så kan der ikke fra politisk hold pålægges samfundet restriktioner.

Inden Statsministeren afholdt pressemøde og annoncerede de nye restriktioner, så havde Epidemikommissionen rådet regeringen til flere af de tiltag, som senere på aftenen blev en realitet.

Erhvervsminister Simon Kollerup sagde onsdag aften til TV 2 News, at nedlukningerne vil blive fulgt af hjælpepakker til de erhvervsdrivende, som lider tab, som følge af restriktionerne.