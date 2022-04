Danske politikere kræver nu, at regeringens rolle i sagen om landsforræderisigtelsen mod Claus Hjort Frederiksen endevendes.

Fredag kunne B.T. bringe et interview med Claus Hjort Frederiksen, som nu direkte anklager regeringen for at stå bag sigtelsen mod ham.

»Vores tålmodighed med regeringen er opbrugt, og derfor har vi stillet 45 spørgsmål til statsministeren og andre relevante ministre for at få klare svar på, hvordan regeringen har været involveret i sigtelsen af Claus Hjort Frederiksen og FE-sagen,« siger Venstres politiske ordfører, Sophie Løhde, og fortsætter:

»Folketinget bør ikke finde sig i regeringens magtfuldkommenhed,« siger hun.

Foto: Emil Helms

På et direkte spørgsmål fra B.T., om det er Claus Hjort Frederiksens egen overbevisning, at sigtelsen mod ham er foranlediget af regeringen, svarer han:

»Ja, det er det. Jeg kan ikke se, at det kan være på nogen anden måde,« siger Claus Hjort Frederiksen.

Han forklarer desuden, at han mener, sigtelsen kun kan være udtænkt i enten Justitsministeriet eller Statsministeriet. Dog siger han, at han ikke kan være sikker på, om det er ministre eller ledende embedsmænd, som står bag.

Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Skaarup, presser også på for at få svar i sagen.

Foto: Mads Claus Rasmussen

»Vi skal have vendt alle sten i den sag. Jeg frygter også, at regeringen har misbrugt sagen politisk, men det må vi i så fald have bevist,« siger Skaarup.

Alex Vanopslagh, politisk leder i Liberal Alliance, er enig.

»Selvfølgelig skal regeringens rolle i den her sag opklares. Hvis regeringen har taget initiativ til at sigte en oppositionspolitiker for landsforræderi på for tyndt et grundlag, er det en kæmpe skandale,« forklarer han og fortsætter:

»Den slags skal ikke bare fejes ind under gulvtæppet,« siger Vanopslagh.

B.T. har ikke fået kontakt til relevante ordførere i støttepartierne.

Socialdemokratiets politiske ordfører, Christian Rabjerg Madsen, ønsker ikke at udtale sig. Han henviser i stedet til en kommentar, som justitsminister Nick Hækkerup tidligere har givet. Den lyder:

»Jeg har ikke blandet mig i hverken sagen mod Claus Hjort Frederiksen eller mod Lars Findsen. Jeg har været orienteret, men jeg har ikke blandet mig,« siger Nick Hækkerup.