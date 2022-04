Det er ifølge Claus Hjort Frederiksen selve regeringen, der står bag sigtelsen for landsforræderi mod ham.

Det fortæller den tidligere forsvarsminister og chefstrateg for Venstre i et interview med B.T., hvor han uddyber, at sigtelsen enten må være udtænkt i Statsministeriet eller Justitsministeriet.

Claus Hjort Frederiksen har blandt andet i Weekendavisen tidligere udtalt, at han mente, at sigtelsen mod ham ikke var udtænkt i PET, men »kom oppefra«, og det er altså den kommentar, som han nu skærper.

Sigtelsen mod Claus Hjort Frederiksen er ikke offentlig, men den drejer sig om udtalelser, han har fremsat i danske medier. Blandt andet i programmet 'Lippert' på TV 2, hvor sagen om, at den amerikanske efterretningstjeneste NSA anvendte kabler i København til at indhente oplysninger, blev diskuteret.

»Jeg kan se i papirerne, som jeg har gennemgået med min advokat, at der ikke har været nogen forudgående efterforskning mod mig, før sigtelsen udformes 17. december. Derfor tillader jeg mig at sige, at initiativet til sigtelsen må komme oppefra,« siger Claus Hjort Frederiksen.

Tror du – med den viden, du har om sagen, og de dokumenter, som du ligger inde med – at det er regeringen, som står bag denne sigtelse mod dig? Er det din overbevisning?

»Ja, det er det. Jeg kan ikke se, at det kan være på nogen anden måde,« siger Claus Hjort Frederiksen, som fortsætter:

»Jeg ved jo så ikke, om det kommer fra ministrene eller fra embedsværket omkring dem. Det kan jeg ikke vide noget om. Jeg tør dog sige med sikkerhed, at det ikke er PET, som har startet det. Så havde der ligget en masse efterforskningsmateriale, og det gør der ikke.«

Claus Hjort Frederiksen under Folketingets åbning på Christiansborg tirsdag 1. oktober 2019. Han er i dag fortsat sigtet for landsforræderi. Foto: Liselotte Sabroe

Synes du, at det lyder realistisk, at embedsværket selv har taget initiativ til at få dig sigtet for landsforræderi?

»Nej. Det ville være underligt, hvis de gjorde det,« siger Claus Hjort Frederiksen.

Claus Hjort Frederiksen forklarer, at han ikke vil begynde at pege på konkrete personer eller ministre, da han ikke har konkrete beviser. Men han kan godt indsnævre det til to centrale ministerier.

»Nu er regeringen jo et vidt begreb. Men det er enten fra Justitsministeriet eller Statsministeriet.«

Claus Hjort Frederiksen mangler den berømte rygende pistol, men forklarer, at der er flere årsager til, at han mener, regeringen står bag sigtelsen.

For det første kan han se i sagen, at PET ikke har foretaget nogen som helst efterforskning mod ham, før sigtelsen blev udfærdiget 17. december sidste år. Derfor har hans forsvarsadvokat forklaret, at sigtelsen så ikke er fremkommet på initiativ fra PET.

Claus Hjort Frederiksen var i flere medier særdeles kritisk over for Trine Bramsen i forbindelse med hendes håndtering af lækagesagen. Han mener, at det muligvis kan have motiveret regeringen til at foranstalte en sigtelse for landsforræderi imod ham i ren og skær vrede. Foto: Linda Kastrup

Desuden ringede justitsminister Nick Hækkerup til Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, samme dag, som Claus Hjort Frederiksen havde optrådt i TV 2s 'Lippert' for at få Ellemann til at dysse Claus Hjort Frederiksen ned.

Og skulle sigtelsen komme oppefra i systemet over PET, så er det reelt kun landets rigspolitichef, Thorkild Fogde, som kunne have taget initiativet. Det tror Claus Hjort Frederiksen ikke på.

Hvad tror du, at regeringens motiv skulle være for at rejse den sigtelse mod dig?

»Jamen, det ved jeg ikke med sikkerhed. Jeg tror måske, at nogen er blevet rasende på mig, og så har man impulsivt startet den her sag.«

Her tænker du på din kritik af daværende forsvarsminister Trine Bramsen, som du kritiserede flere steder, blandt andet i TV 2s program 'Lippert'?

»Ja, de er irriterede over, at jeg kørte den her sag mod Trine Bramsen. Tilsynet med Efterretningstjenesterne fik jo med Trine Bramsens billigelse lov at udsende en pressemeddelelse, som jo ligesom lagde hele det her åbent,« siger Claus Hjort Frederiksen og fortsætter:

»Samtidig hjemsendte hun så fem medarbejdere, som jeg har arbejdet sammen med, og som jeg kender som dybt loyale, og som i årevis har arbejdet med rigets sikkerhed. Deres gode navn og rygte er nu ødelagt,« siger Claus Hjort Frederiksen.

Claus Hjort Frederiksen mener, at sigtelsen mod ham må stamme fra Justitsministeriet eller Statsministeriet. Statsminister Mette Frederiksen har ikke ønsket at udtale sig. Justitsminister Nick Hækkerup nægter at have haft noget med sigtelsen at gøre. Foto: Mads Claus Rasmussen

Efter at Tilsynet med Efterretningstjenester havde rettet deres voldsomme kritik mod Forsvarets Efterretningstjeneste, blev der nedsat en særlig undersøgelseskommission. Den tilbageviste nærmest fuldstændig tilsynets oprindelige kritik.

Mener du, at du er udsat for en form for hævnaktion eller politisk karaktermord, om du vil?

»Jamen, jeg vægrer mig ved at tro, at sådan noget kan forekomme i Danmark. Det er jo helt ved siden af den tradition, som vi har,« siger han og fortsætter:

»Jeg oplever det som krænkende, at jeg skal afslutte en lang politisk karriere med en sigtelse for landsforræderi. Det er næsten ikke til at fatte, at man skulle blive udsat for det,« siger Claus Hjort Frederiksen.

Claus Hjort Frederiksen siger nu direkte, at han mener, regeringen står bag sigtelsen mod ham for overtrædelse af straffelovens § 109, som omhandler landsforræderi. Foto: Søren Bidstrup

Efterforskningen mod Claus Hjort Frederiksen er afsluttet. Han har dog stadig ikke fået besked om, hvorvidt sigtelsen mod ham frafaldes, eller om han bliver tiltalt.

Justitsministeriet vil ikke tale med B.T. om sagen, men henviser til en tidligere kommentar, som justitsminister Nick Hækkerup har givet.

»Jeg har ikke blandet mig i hverken sagen mod Claus Hjort Frederiksen eller mod Lars Findsen. Jeg har været orienteret, men jeg har ikke blandet mig,« siger Nick Hækkerup.

Statsministeriet udtaler sig heller ikke, men henviser til Justitsministeriet.