Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Lars Løkke Rasmussen nægtede fredag at svare på, om hans kulturordfører, Jon Stephensen, kan blive i partiet, hvis anklager om en forfalsket underskrift viser sig at holde stik.

Løkke har som formand for Moderaterne endnu ikke forholdt sig til anklagen, og det ville han altså bestemt ikke fredag, da B.T. spurgte ham:

»Det skal du ikke spørge mig om nu.«

Jon Stephensen blev i maj sidste år fyret som direktør for Aveny-T.

Tirsdag fortalte formand for bestyrelsen, Henning Dyremose, til Børsen, at man på Aveny-T var af den opfattelse, at Jon Stephensen, imens han var ansat som teaterdirektør, havde forfalsket et bestyrelsesmedlems underskrift.

Det har Jon Stephensen, der nu sidder i Folketinget for partiet Moderaterne, indtil videre blankt afvist.

Han har via sin advokat Bjarke Vejby anlagt en injuriesag mod Henning Dyremose på 100.000 kroner.

Lars Løkke Rasmussen var fredag til stede i Københavns ambassadekvarter på Østerbro i forbindelse med en demonstration, som en række ungdomspartier havde arrangeret for at markere årsdagen for Ruslands invasion af Ukraine.

Her holdt Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, via en optaget video tale til de fremmødte. Også Statsminister Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen selv holdt tale.

Men heller ikke efter talen ville Lars Løkke Rasmussen svare på B.T.s spørgsmål.

Kan Jon Stephensen godt være med i Moderaterne, hvis det viser sig, at han har forfalsket en underskrift?

»Det gider jeg simpelthen ikke svare på.«

Hvorfor vil du ikke svare på det?

»Fordi du respekterer ikke, hvorfor vi er her. Som i respekterer overhovedet ikke, hvorfor vi er her. Vi er her, fordi Putin for et år siden gik ind i Ukraine,« sagde Lars Løkke Rasmussen som forklaring på, hvorfor han ikke ville svare på spørgsmålet.

Han fortsatte:

»Der er 8.000 ukrainske børn, der er blevet tvangsflyttet ud af Ukraine, og nu bliver opdraget russisk. Der er civile, der er blevet dræbt. Det er derfor, vi er her. Det der spørgsmål, det kan du stille til mig en anden dag, men det bliver ikke nu.«

Lars Løkke Rasmussen svarede ikke B.T.s journalist på, hvornår han agter at svare på spørgsmål om Jon Stephensen.

B.T. har lørdag forsøgt at få en aftale om et interview med Lars Løkke Rasmussen om sagen, når nu han ikke ville tale om det fredag, men »en anden dag«.

Men han er ikke vendt tilbage på henvendelsen.

Jakob Høyer, kommunikationschef i DBU og medlem af Aveny-T's bestyrelse har overfor B.T. bekræftet, at hans underskrift blev forfalsket på et dokument fra teatret.

B.T. har tidligere på ugen fået to grafologer til at sammenligne den falske underskrift med en række af Jon Stephensens tidligere underskrifter. De vurderer, at der er tegn på, at Jon Stephensen står bag forfalskningen, men de kan ikke konkludere noget endegyldigt.

Igen afviser Jon Stephensen blankt at have forfalsket underskriften, og han afviser også, at han nogensinde har været i nærheden at det pågældende dokument fra 2017.