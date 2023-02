Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Folketingsmedlem for Moderaterne Jon Stephensen har anlagt en injuriesag mod Henning Dyremose, bestyrelsesformanden for Stephensens tidligere arbejdsplads, teatret Aveny-T.

Stephensen fortæller til B.T. gennem sin advokat Bjarke Vejby, at han kræver 100.000 i tortgodtgørelse.

Henning Dyremose fortalte tirsdag til Børsen, at man på Aveny-T var af den opfattelse, at Jon Stephensen, imens han var ansat som teaterdirektør, havde forfalsket et bestyrelsesmedlems underskrift.

Og det er altså den udtalelse, der har fået Jon Stephensen til at anlægge en injuriesag mod Henning Dyremose.

»Jon har nu anlagt en injuriesag. Sagen angår Henning Dyremoses påstand, om at Jon Stephensen skulle have forfalsket et dokument. Her overskred Henning Dyremose Jon Stephensens tålegrænse.«

»Der er nedlagt påstand om straf, mortifikation af den uberettigede sigtelse og tortgodtgørelse på 100.000 kroner,« siger Jon Stephensens advokat, Bjarke Vejby, til B.T.

Henning Dyremose tager dog imod sagen uden sved på panden.

»Vi afventer stævningen med sindsro,« siger Henning Dyremose til B.T.

Stephensen blev i maj 2022 fyret fra sit job som teaterdirektør igennem 11 år med øjeblikkelig virkning.

Selv har Stephensen fastholdt, at han blev fyret, fordi han var folketingskandidat for Moderaterne og havde skrevet en kronik sammen med Lars Løkke Rasmussen.

Henning Dyremose har i stedet fortalt, at fyringen skyldtes 'en række uenigheder om grundlæggende ledelsesmæssige og forretningsmæssige forhold.'

Striden om fyringen fik Jon Stephensen til at anklage teaterbestyrelsen for brud på ligebehandlingsloven.

Han anlagde sag mod bestyrelsen i juni, men valgte mandag, dagen før Børsens historie om den forfalskede underskrift, at trække sit søgsmål tilbage.