En skandalesag fra Sverige fra 2022, hvor SVT afslørede shia-muslimske imamer i at være alfonser for muslimske ‘lystægteskaber’, får nu konsekvenser for en af Sveriges store studenterforeninger.

Der er tale om det landsdækkende muslimske Ibn Rushd Studieforbund, der modtager 29 millioner danske kroner hvert år.

Sagen handler dog ikke om lystægteskaber, men hvad børn i syvårsalderen er blevet undervist i.

Ibn Rushd Studieforbund skal nu betale 146.900 svenske kroner tilbage af den støtte, som organisationen har modtaget fra staten, skriver svensk TV4. Det svarer til små 100.000 danske kroner.

SVT, som er Sveriges svar på DR, kunne i maj 2022 dokumentere, at en række shiamuslimske imamer viede par til kortvarige lystægeskaber, hvor kvinderne fik betaling for at give sex til mænd som eksempelvis ventede på at få deres koner op i forbindelse med familiesammenføring.

Det fik det svenske folkeoplysningsforbund, Folkbildingsrådet, til at interessere sig for, hvad der foregår i de de muslimske studiekredse herunder i det store Ibn Rushd Studieforbund.

Folkbildingsrådet holder øje med og uddeler penge til de svenske studenterforeninger, og nu har rådet gransket studenterforeningen i en revisionsundersøgelse. Resultatet har chokeret myndighederne.

Blandt andet har studenterforeningen brugt shariamateriale, herunder udgivelsen 'The Upbringing of Children in Islam', som handler om muslimsk børneopdragelse.

Ibn Rushd Studieforbund har undervist børn i shariamateriale, og nu vil den svenske stat have støttepenge tilbage. Foto: Screendump fra hjemmeside, engelsk version Vis mere Ibn Rushd Studieforbund har undervist børn i shariamateriale, og nu vil den svenske stat have støttepenge tilbage. Foto: Screendump fra hjemmeside, engelsk version

Bogen beskriver blandt andet homoseksualitet som en synd, ligesom at forskellige former for lovovertrædelser som mord, utroskab og tyveri straffes med lemlæstelse og dødsstraf.

Desuden har publikationen 'Islamic laws' været benyttet. Den blåstempler børneægteskaber.

Derudover er der i bogen også et afsnit baseret på antisemitiske konspirationsteorier, skriver TV4.

»Det, vi har kunnet se, er, at de ikke har levet op til de grundlæggende betingelser om blandt andet demokrati og menneskerettigheder,« siger Linda Stridsberg, chefjurist hos det svenske folkeoplysningsråd, til TV4.

Teksterne er ifølge Folkbildingsrådet blevet brugt ved 53 forskellige arrangementer, og rapporten konkluderer, at formålet har været at vejlede børnene.

Sagen om studenterforeningen lander lige ned i den betændte udlændingedebat i Sverige, der er blusset op i kølvandet på den verserende bandekonflikt og de mange mord i det tidligere så fredelige Pippi Langstrømpe-land.

Mens politikere i de bærende magtpartier tidligere end ikke turde diskutere udlændingepolitik af frygt for at gå højrepartiet Sverigedemokraternes ærinde, er der nu en bred anerkendelse af, at den store ikke-vestlige indvandring giver problemer.

Blandt andet har migrationsminister Maria Malmer Stenergard fra partiet Moderaterne kaldt den svenske udlændingepolitik for naiv, og statsminister Ulf Kristersson sagde så sent som i oktober måned 2023, at årtiers indvandringspolitik har lagt grunden til en ‘voldsbølge uden modstykke i den vestlige verden’, og at Sverige står over for udfordring, der er eksistentiel.

I sagen om Ibn Rushd Studieforbund afviser foreningen dele af kritikken. I et svar, som TV4 refererer til, oplyser Ibn Rushd Studieforbund, at litteraturen er blevet brugt til at læse om andre trosretningers syn på børneopdragelse.

Derudover mener Ibn Rushd studenterforeningen ikke, at teksterne er vejledende, da de er skrevet til shia-muslimer, mens deltagerne er studiegrupperne er sunni-muslimer.