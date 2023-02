Lyt til artiklen

»Lev med det«.

Mette Frederiksens berømte citat bliver nu også titlen på en bog, som tidligere ansvarshavende chefredaktør på Ekstra Bladet, Henrik Qvortrup og politisk analytiker på Information, Lars Trier Mogensen, udgiver.

Bogen beskriver, ifølge en pressemeddelelse fra udgiveren People's Press, 181 scener fra Mette Frederiksens politiske liv.

»LEV MED DET er en fascinerende fortælling om Mette Frederiksens vilde tid som statsminister. Om de første sejre, den voksende modstand og det overrumplende comeback, hvor gamle fjender bliver forvandlet til nye venner,« skriver forlaget i en pressemeddelelse.

Især Henrik Qvortrup har gået hårdt til statsministeren i hendes regeringsperiode. Både som politisk kommentator på Ekstra Bladet og siden som politisk redaktør på B.T., men han forklarer, at bogen tegner et bredt billede af statsministeren.

»Bogen beskriver hende på godt og ondt. Mette Frederiksen er en af landets mest markante statsministre. Jeg vil også sige en ekstremt dygtig statsminister. Det bærer bogen præg af,« siger Qvortrup, som fortsætter:

»Men der er også andre sider af hende, som vi beskriver. For eksempel hendes forkærlighed for kriser og for at gøre danskerne lidt bange.«

Hvad mener du med det?

»Jeg vil sige, at statsministeren ikke er blind for, hvad en god krise kan gøre i forhold til befolkningens lyst til at bakke hende op.«

Så ved at gøre danskerne bange, så styrker hun sin position som statsminister?

»Det tror jeg er analysen hos hende,« siger Henrik Qvortrup

Det afstedkom et lille optrin under coronakrisen foran Statens Museum for Kunst, da Henrik Qvortrup spurgte til, om Mette Frederiksen var gået for langt ved at vise billeder af talrige lastbiler læsset med døde på vej væk fra den italienske by Bergamo, når den virkelighed var langt fra danskernes.

Under ordvekslingen fik Mette Frederiksen forklaret, at det nok var meget godt, at det var hende, der var statsminister, og ikke Qvortrup.

»Det er måske meget godt for danskerne, hvis jeg må være så fri,« sagde statsministeren.

Hun fik også – med slet skjult ironi – sagt »vi ved jo, at du er utrolig klog« om Qvortrup.

Men Henrik Qvortrup afviser, at bogen på nogen måde er en hævnakt fra hans side.

»Stop stop, jeg gjorde mit arbejde som journalist og hun som statsminister. Der er slet ikke tale om hævnmotiver eller noget. Det er helt fair, at du spørger, men når bogen udkommer, så vil det også stå klart, at det spørgsmål er helt malplaceret,« siger Henrik Qvortrup.

Bogen bliver udgivet 14. marts.