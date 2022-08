Lyt til artiklen

Flere politikere har svært ved at tro deres egne øjne mandag aften.

En video med en aggressiv Brøndby-fan i et S-tog er gået viralt.

Her fremgår det, at han truer en FCK-fan til at tage sin FCK-trøje af og aflevere den til ham, så han kan brænde den. Undervejs får den pågældende FCK-flere skældsord med på vejen. B.T. har været i kontakt med en fra togvognen, som forklarer, at det skete for mindst tre personer i alt.

Sidenhen er episoden også anmeldt til politiet, og nu reagerer flere politikere på videoen.

»Jeg synes det rystende at se den video. Det kan simpelthen ikke passe, at man ikke kan tage toget hjem efter en fodboldkamp uden at skulle blive passet op og truet af en flok voldspsykopater. Det er så afstumpet, som det kan blive, og har intet med fodbold at gøre. Jeg håber, at politiet finder dem, så de kan blive stillet til ansvar,« lyder det i en sms til B.T. fra Socialdemokratiets retsordfører Bjørn Brandenborg.

Bjørn Brandenborg er ikke den eneste i Folketinget, der er rystet over hændelsen i toget.

Også Radikales og Konservatives retsordfører er dybt rystet over videoen, som er gået viralt på de sociale medier.

»Det er ikke rart at se videoen. Adfærden er så aggressiv, at en mand føler sig nødsaget til at tage sin trøje af. Den slags skal hverken ske i et S-tog eller andre steder,« forklarer Radikales retsordfører, Samira Nawa, og fortsætter.

»Tidligere på sommeren havnede to politibetjente på hospitalet på grund af sammenstød med hooligans. I den forbindelse foreslog Politiforbundet, at flere bør formenes adgang til stadion som følge af voldelig og aggressiv adfærd. Det kunne være man skulle se på det.«

I videoen fremgår det, at fanen med FCK-trøje tager den af og giver den til den aggressive Brøndby-fan, som herefter sender en byge af skældsord mod den stille og rolige FCK-fan.

»Fucking nørder. Jeg fucking brænder den. Jaja, hva' så dit lille skvat, hva'? Så er du ikke så sej mere,« lyder det fra Brøndby-fanen, der er gået lidt væk med trøjen, hvor han herefter laver en spyttebevægelse mod FCK-fanen.

Det har blandt andet fået Konservatives Britt Bager til at understrege, at indholdet i videoen intet har med fodbold at gøre. Hun kalder episoden for ydmygende, klam og strafbar.

»For de fleste handler det at gå ind og se en fodboldkamp om at hygge sig, se noget god bold, drikker en fadøl og spise en grillpølse. Det vi ser på videoen har INTET med fodbold at gøre. Det er ydmygende, klamt og strafbart. Den gerningsmand skal findes, han skal straffes og han bør blive udelukket fra at komme ind på stadion og se fodbold.«

»Den seneste tid har vist, at der er et reelt behov for at få skærpet hooligan reglerne. Står det til mig, skal vi se til udlandet, handle meget mere konsekvent og indføre nultolerance. Det nytter simpelthen ikke, at de få ødelægger det for flertallet.«

Ifølge B.T.s oplysninger er hændelsen anmeldt til politiet.

Vagtchefen ved Københavns Vestegns Politi er godt bekendt med en lignende episode i et S-tog efter gårsdagens kamp, men kan ikke bekræfte, hcorvidt det er den samme hændelse.

B.T. har spurgt Brøndby Support og Fanafdelingen BIF, om de har en kommentar til videoen. De er i skrivende stund ikke vendt tilbage.