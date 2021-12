»Man udsætter sig selv for mistanke.«

Sådan lyder en af reaktionerne på Christiansborg, efter at B.T. tidligere i dag har kunnet fortælle, at erhvervsminister Simon Kollerup har lånt 10,2 millioner til købet af en patriciervilla i Hareskovby til 11,4 millioner kroner.

Et lån så stort, at det kan være på kant med de regler for boliglån, Kollerup som minister er øverst ansvarlig for.

Det risikerer at rokke ved tilliden til Simon Kollerups ageren som erhvervsminister. For når ministeren selv har et stort lån i sin bolig, vil han være sårbar over for beskyldninger om hykleri, hvis regeringen vil indføre strengere låneregler på boligmarkedet.

Simon Kollerups villa i Hareskovby har fem værelser og tre badeværelser og er på i alt 227 kvadratmeter. Vis mere Simon Kollerups villa i Hareskovby har fem værelser og tre badeværelser og er på i alt 227 kvadratmeter.

Derfor kan man være mindre tilbøjelig til at lave indgreb på boligmarkedet, når det er nødvendigt, lyder det fra Ole Birk Olesen, der er finansordfører for Liberal Alliance.

»I sådan en situation skal man jo træffe de fornuftige, rationelle beslutninger for landet. Det skal ikke spille ind, at man kan frygte, at der vil komme en mediestorm mod erhvervsministeren for hykleri, fordi han selv har en meget høj gæld i sit hus. Det er en ærgerlig situation, hvor man udsætter sig selv for mistanke,« siger Ole Birk Olesen.



Derudover mener han ikke, at unge boligkøbere bør lade sig inspirere af Kollerups tilgang til boliglån.

»De skal bestemt ikke betragte erhvervsministeren som nogen rollemodel. Hverken i forhold til at låne så stor en del af pengene til en bolig eller for at tænke langsigtet. En ministerpost er nu engang ikke det mest jobsikre, der findes, og det virker ikke ligefrem som en fornuftig måde at styre sin økonomi på,« siger Ole Birk Olesen

Lisbeth Bech-Nielsen, der er finansordfører for SF, vil generelt ikke kommentere den konkrete sag, skriver hun i en sms til B.T.

»Men jeg kan sige generelt, at jeg er bekymret for danskernes høje gældssætning og er ærgerlig over, at regeringen ikke vil lytte til Nationalbanken og Det Systemiske Risikoråd og få lavet det indgreb, der er nødvendigt,« skriver Lisbeth Bech-Nielsen.

Simon Kollerup er som minister også øverste ansvarlige for Finanstilsynet, der står for at holde øje med, om bankerne og finansielle virksomheder overholder reglerne. Vis mere Simon Kollerup er som minister også øverste ansvarlige for Finanstilsynet, der står for at holde øje med, om bankerne og finansielle virksomheder overholder reglerne.

Hos De Radikale vil man ikke gå ind i de nærmere forhold omkring Simon Kollerups boliglån.

»Men man burde kigge på Nationalbankens anbefalinger, om i hvilket omfang man skal fremover have adgang til afdragsfrie lån. Der er det mit indtryk, at det mest af alt er Socialdemokratiets frygt for at lægge sig ud med boligejerne, der står i vejen for at gribe ind,« siger politisk ordfører Andreas Steenberg.

Heller ikke Kenneth Mikkelsen, erhvervsskatteordfører i Venstre, vil udtale sig om den konkrete sag.

»Men jeg må bare som jyde sige, at det virker temmelig vildt, at man kan få lov til at stifte så stor en gæld ved et huskøb. Den var næppe gået i Herning,« skriver han dog alligevel til B.T.

»Og når det er sagt, så har vi selvfølgelig en klar forventning om, at landets ministre overholder de samme regler, som almindelige borgere skal. Det forventer jeg selvfølgelig også, at den socialdemokratiske regerings ministre lever op til. Ellers hører alting jo op,« lyder det fra Kenneth Mikkelsen.