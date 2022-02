»Det giver mig nærmest kvalme, at vi har en kriminalitetscentral i Midtjylland, hvor udlændinge bare rejser rundt i Danmark og terroriserer.«

Så hårdt faldt ordene fra Nye Borgerliges partileder, Pernille Vermund, da B.T. i oktober skrev om to udviste udlændinge fra Udrejsecenter Kærshovedgård, som var blevet tiltalt for hjemmerøveri.

Samme hårde gloser blev sendt afsted fra Dansk Folkepartis Peter Skaarup og Venstres Morten Dahlin, så snart sagen ramte pressens spalter.

Men nu er de påståede 'afstumpede' udlændinge blevet pure frikendt i byretten på Frederiksberg.

Faktisk får de to seriekriminelle på Kærshovedgård, en 27-årig algerier og en 27-årig tuneser, hver 100.000 kroner i erstatning for fire måneders varetægtsfængsel.

De var tiltalt for at være trængt ind i en kvindes rækkehus i Københavns Nordvestkvarter og havde røvet 2.200 kroner fra et sofabord 28. september sidste år.

Ifølge anklageskriftet blev både den kvindelige beboer og hendes unge kæreste slået med såvel lussinger som knytnæveslag.

Men der blev ikke ført bevis for noget af det i retten, hvor det blev beskrevet, at alle de implicerede var en del af misbrugsmiljøet.

Beboere på Kærshovedgård – iført masker – har flere gange brugt naboejendommen som passage til en nærlæggende skov, hvor ingen ved, hvad de foretager sig. Personerne på billedet er beboere på Kærshovedgård, men er ikke de tiltalte i retssagen på Frederiksberg. Foto: privatfoto Vis mere Beboere på Kærshovedgård – iført masker – har flere gange brugt naboejendommen som passage til en nærlæggende skov, hvor ingen ved, hvad de foretager sig. Personerne på billedet er beboere på Kærshovedgård, men er ikke de tiltalte i retssagen på Frederiksberg. Foto: privatfoto

Efter frifindelsen lyder det i dag fra Pernille Vermund:

»Det er jo domstolene, der skal dømme forbrydere, ikke os politikere. Så derfor respekterer jeg selvfølgelig frifindelsen fuldt ud,« siger hun.

Men var du så for hurtigt ude i oktober?

»Nej, for det, jeg harcelerede over dengang, var, at udviste udlændinge overhovedet kan gå frit omkring og lave kriminalitet. Nogle af de udlændinge, som bor på Kærshovedgård, er vaneforbrydere, mens de venter på, at Danmark kan udvise dem. Det er det, der er skandaløst.«

De to 27-årige udlændinge havde dog papirer fra myndighederne på, at de måtte rejse til København i de dage, hvor de blev anholdt. Den ene har blandt andet en kæreste i hovedstaden.

Men selvom de to udviste udlændinge blev frifundet, er det langtfra to dydsmønstre. Faktisk er de dømt til udvisning henholdsvis fire og fem gange, og den ene er tidligere dømt for røveri, vold mod tjenestemand, hash og forsøg på voldtægt af en 16-årig pige.

»Det er fuldstændigt konsekvensløst for de her mennesker at begå kriminalitet igen og igen. Forholdene i fængslerne er mindst lige så gode som på Kærshovedgård. Og ligemeget hvor mange udvisningsdomme, de får, kan de stadig gå frit rundt i Danmark, når de ikke sidder i fængsel,« siger Pernille Vermund.

Peter Skaarup, der i oktober kaldte sagen for en falliterklæring, siger i dag, at han også respekterer dommen, men siger dog:

»Det er voldsomt, at de får 100.000 kroner hver i erstatning direkte ud af skatteborgernes lommer, når de slet ikke burde være i Danmark,« siger han.

»Hvis de havde været spærret inde, som de burde, så havde vi ikke stået med denne her sag, så havde den ikke kostet alle de her tusinde kroner.«

Der sidder omkring 250 udlændinge på Kærshovedgård i Midtjylland. De er udvist af Danmark, men kan ikke aktuelt sendes til hjemlandet af forskellige årsager.

Derfor venter de på udrejsecentret, hvor de ikke er spærret inde, men har melde- og opholdspligt. Det betyder, at de typisk skal overnatte på centret.