To seriekriminelle udlændinge fra udrejsecenter Kærshovedgård kan ånde lettede op.

Og glæde sig til at få omkring 100.000 kroner i erstatning hver.

De to nordafrikanere slipper for at blive udvist af Danmark for henholdsvis sjette og femte gang efter afsoning af en ny fængselsdom.

I stedet kan de nu se frem til en solid stor erstatning for uberettiget varetægtsfængsling, efter at de to unge nordafrikanere tirsdag blev frifundet for en tiltale for et groft hjemmerøveri.

En domsmandsret på Frederiksberg fandt det ikke bevist, at de to i forvejen flere gange dømte mænd 28. september sidste år var trængt ind i en kvindes rækkehus på Hulgårdsvej i Københavns Nordvestkvarter og havde røvet 2.200 kroner fra et sofabord.

Ifølge anklageskriftet blev både den kvindelige beboer og hendes unge kæreste slået med såvel lussinger som knytnæveslag. Men de to tiltalte påpegede sammen med deres forsvarere blandt andet, at der ikke var nogen synlige tegn på vold, da de to forurettede blev undersøgt.

»Kig på billederne. Der var ikke mærker på hende,« lød det under sagen fra den ene af de tiltalte.

Han kom til Danmark i 2013 fra Algeriet som asylansøger og erkendte under sagen tidligere at have købt narko af rækkehusets indehaver.

Beboere på Kærshovedgård – iført masker – har flere gange brugt naboejendommen som passage til en nærlæggende skov, hvor ingen ved, hvad de foretager sig. Personerne på billedet er beboere på Kærshovedgård, men er ikke de tiltalte i retssagen på Frederiksberg. Foto: privatfoto Vis mere Beboere på Kærshovedgård – iført masker – har flere gange brugt naboejendommen som passage til en nærlæggende skov, hvor ingen ved, hvad de foretager sig. Personerne på billedet er beboere på Kærshovedgård, men er ikke de tiltalte i retssagen på Frederiksberg. Foto: privatfoto

Også en tynd dør, som han med en kropsvægt på 116 kilo skulle have brudt op, fremstod bagefter uden synlige skader, da politiet teknikere undersøgte det formodede gerningssted.

Det var medvirkende til, at domsmandsretten på Frederiksberg afviste anklagemyndighedens påstand om, at de to tiltalte mænd på begge 27 år skulle idømmes fængsel og udvises endnu en gang.

I stedet blev begge mænd løsladt efter at have siddet varetægtsfængslet i godt fire måneder. Det vil efter de normale takster udløse en erstatning på godt 100.000 kroner til hver af dem.

»Det er jo konsekvensen af, hvis man har siddet varetægtsfængslet og bliver frifundet. Uanset om man er udvist og sidder på tålt ophold på Kærshovedgård,« siger den enes forsvarer – advokat Anders Riisager.

»Reglerne omkring erstatning for uberettiget frihedsberøvelse er uafhængig af, om man bor i Køge, Kolding eller Kærshovedgård. Reglerne er grundlæggende de samme. De har opholds- og meldepligt på udrejsecenteret, men de befinder sig stadigvæk i Danmark og er ikke retsløse,« understreger forsvareren efter frifindelsen over for B.T.

Den 27-årige fra Algeriet er tidligere dømt for blandt andet røveri, vold mod tjenestemand, hash, forsøg på voldtægt, overtrædelse af udlændingeloven. Han er fem gange blevet udvist af Danmark.

Hans jævnaldrende kammerat er fra Tunesien og har fået fire udvisningsdomme for blandt andet kokain, dokumentfalsk og for ikke at overholde meldepligten på udrejsecenteret Kærshovedgård.

Hjemsendelserne til Tunesien og Algeriet har dog foreløbig ikke kunnet lade sig gøre, da modtagerlandene i Nordafrika angiveligt ikke kan finde dem registreret som statsborgere.

De to nu frifundne beboere udrejsecenteret Kærshovedgård steg 28. september sidste år på toget i Herning og kørte til København. Siden har de siddet varetægtsfængslet, men er nu blevet frifundet. Foto: ANDREW KELLY Vis mere De to nu frifundne beboere udrejsecenteret Kærshovedgård steg 28. september sidste år på toget i Herning og kørte til København. Siden har de siddet varetægtsfængslet, men er nu blevet frifundet. Foto: ANDREW KELLY

I stedet var de været placeret med opholdspligt på Kærshovedgård, hvor de altså nu har udsigt til igen at kunne bo – med 100.000 kroner ekstra på lommen.