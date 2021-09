Selvom der er flertal i Folketinget for at forlænge forbuddet mod at holde mink med yderligere et år, så er der langt fra enstemmighed.

De Konservatives sundhedsordfører, Per Larsen, mener nemlig ikke, at der på nuværende tidspunkt er belæg for at forlænge minkforbuddet – og derfor er han imod beslutningen.

»Hvis man ville have et ordentligt beslutningsgrundlag, så havde man fået lavet en risikovurdering. Vi har bare fået en mundtlig gennemgang af SSI's rapport fra juni,« siger han og uddyber:

»Jeg har aldrig været med til skulle træffe så væsentlige beslutninger på baggrund af en mundtlig orientering på et udvalg. Det her er håndteret på en amatøragtig måde.«

Per Larsen deltog i tirsdagens møde i sundhedsudvalget, hvor minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, Rasmus Prehn (S), fremlagde regeringens planer om at forlænge forbuddet mod minkavl frem til udgangen af 2022. Noget som han i øvrigt har fundet et flertal for.

Med i det flertal er blandt andre regeringens støtteparti Enhedslisten. Men selvom de er for at forlænge forbuddet, så ser partiets sundhedsordfører, Peder Hvelplund, gerne, at man helt afvikler minkavl i Danmark.

»Det er positivt, at vi starter der. Men jeg havde hellere set et permanent forbud – både af hensyn til sundhedssituationen i Danmark, men også for at sende et signal til minkavlerne om, at det er den vej, det går,« siger han til Ritzau.

Skal minkavl forbydes permanent i Danmark?

Ikke overraskende ser Per Larsen, der er valgt i Nordjylland, anderledes på sagerne.

»Det ville jo være forfærdeligt. Der er masser, der gerne vil fortsætte minkavlen i Danmark, og det har de været de bedste til i hele verden. Så jeg håber da på, at der bliver mulighed for minkavl fra 2023 og frem,« siger den konservative politiker og fortsætter:

»Danmark er et godt sted til minkavl. Lige nu foregår det bare i andre lande, hvor der er knapt så meget styr på det.«

B.T. har efter dagens melding talt med den tidligere minkavler Poul Frederiksen fra Gjøl. Han er en af de minkavlere, der gerne vil starte op igen, hvis det bliver gjort lovligt. Han efterspørger et klart svar på, om det bliver en mulighed.

»Den behandling vi har fået, er uanstændig. Vi vil bare gerne have en klar udmelding. At de tier os ihjel gør, at vi er fuldstændig låst fast,« lyder det fra minkavleren.

Men klar besked bliver svær at få, vurderer Per Larsen.

»Det kommer jo an på, hvordan situationen er, når vi kommer hen i 2022. Men vi vil selvfølgelig presse regeringen for, at der bliver lavet en ordentlig risikovurdering.«

Så I vil i Det Konservative Folkeparti kæmpe for, at minkavlerne kan starte op igen, når det er sundhedsmæssigt forsvarligt?

»Ja, det vil vi helt sikkert,« lyder det korte svar fra Per Larsen.