Politiet i Syd- og Sønderjylland har søndag valgt af aflyse en demontration med den islamkritiske Rasmus Paludan og hans parti Stram Kurs.

Aflysningen kommer efter, at politiet i samarbejde med PET har vurderet, at sikkerhedstruslen mod Rasmus Paludan er for stor.

Det skriver politiet i en pressemeddelelse.

Allerede lørdag dukkede Paludan op i det sønderjyske, hvor han havde anmeldt en demonstration i Tønder.

Godt hundrede mennesker troppede op for at deltage, men i sidste øjeblik valgte politiet at aflyse demonstrationen på grund af en sikkerhedstrussel.

Søndag mener politiet altså, at sikkerhedstruslen er uændret, og derfor bliver heller ikke søndagens demonstration til noget.

Lørdag stod det desuden klart, at den kontroversielle advokat har fået indsamlet underskrifter nok til at Stram Kurs er opstillingsberettiget til det kommende folketingsvalg.

Det er nemlig lykkedes for ham at indsamle 20.981 vælgererklæringer.

