Søren Pind er ikke i tvivl. Den hjemsendte chef for Forsvarets Efterretningstjeneste, Lars Findsen, burde aldrig have haft jobbet.

»Det er det glade vanvid,« skriver han på Twitter.

Den tidligere minister og toppolitiker hos Venstre kommer med en skarp kritik af Lars Findsen, efter at det onsdag kom frem, at efterretningschefen skulle have dyrket S/M, altså sadomasochistisk sex.

Her kunne Berlingske afsløre, at PET-chef Finn Borch Andersen skulle have oplyst de detaljer i sine politiske briefinger.

Lars Findsen, hjemsendt chef for Forsvarets Efterretningstjeneste. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

»Det her er uhørt. Hvem har givet Findsen en sikkerhedsgodkendelse? Det er det spørgsmål, ethvert tænkende menneske bør stille sig selv,« skriver Søren Pind på Twitter om sagen.

Men den tidligere politiker skrev også mere på Twitter – som han siden fortrød. Det viser flere screendumps, som hurtigt florerede på Twitter.

»Så nu skal det normaliseres, at en efterretningschef – angiveligt – er sadomasochist og dyrker et depraveret sexliv? Er alle blevet skøre?« lød det eksempelvis fra Søren Pind.

Han lavede endda også en afstemning på Twitter, hvor han bad sine følgere om at tage stilling til følgende:

'Kan man have en sikkerhedschef med adgang til alle statshemmeligheder, der dyrker sadomasochisme og dermed kan udsættes for afpresning?'

Det skal siges, at der hurtigt blev et stort flertal for svarmuligheden 'ja'.

På det sociale medie blev Søren Pind hurtigt udfordret af mange brugere, der stillede spørgsmålstegn ved, hvorfor en persons sexliv skulle være afgørende for kvalifikationerne til at bestride et job.

Og så trak Søren Pind i land. Han erkendte i nye tweets at have slettet flere af sine indlæg. Og understregede videre, at det ikke var sexlivets karakter, der udgjorde problemet – men hemmeligholdelsen af det.

Han beklagede også, at han havde kaldt et sadomasochistisk sexliv for »depraveret«. Og erkendte at han havde brugt en »forkert formulering«.

»Det der skulle have stået var unormalt eller uden for normalen, hvilket – når det foregår i smug – udgør en sikkerhedsrisiko,« lød det.

Og: »Jeg bør føje til dette, at det for mig ikke handler om handlingen – men hemmeligholdelsen. Folk må have nøjagtigt det seksualliv, de vil. Mit første tweet ku’ misforstås.«

Og så trak Søren Pind sig ellers igen fra den digitale diskussion. Han skulle se sit yndlingshold, Tottenham, spille Champions League-fodbold, erklærede han.

B.T. har torsdag morgen været i kontakt med Søren Pind, der ikke ønsker at uddybe sine udtalelser på Twitter yderligere.