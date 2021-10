'Først den ene vej, og så den anden vej'.

Et par hektiske dage i modvind har søndag fået Thisted Bryghus til at vende på en tallerken.

Først kunne politiske partier glædeligt få produceret øletiketter på bryghuset. Så kunne de – efter Nye Borgerliges øl – ikke. Og nu kan de så igen.

I en pressemeddelelse søndag skriver Thisted Bryghus bestyrelse: »at Thisted Bryghus både nu og for fremtiden betjener alle mulige kunder, uanset politisk observans.«

En beslutning, der vækker stor glæde hos Nye Borgerliges partiformand Pernille Vermund.

»Jeg er meget glad for, hvordan det hele er endt. Vi kommer begge ud som vindere – både Nye Borgerlige og Thisted Bryghus,« siger hun til B.T.

For på trods af ordlyden i bryghusets opslag på Facebook lørdag har Pernille Vermund forståelse for deres håndtering af sagen.

»Jeg synes, man skal bære lidt over med Thisted Bryghus. Det er nemt at sidde og lege dommer. Især når man er politiker og vant til at håndtere shitstorms,« siger hun og fortsætter:

»Man skal huske på, at når man er en mindre virksomhed og ikke har oplevet noget lignende før, så kan det være svært at vide, hvordan man skal tackle det.«

Her er de Nye Borgerlige-øl, der fik internettet til at koge. Foto: Privatfoto, Pernille Vermund Vis mere Her er de Nye Borgerlige-øl, der fik internettet til at koge. Foto: Privatfoto, Pernille Vermund

Og både partiformand Pernille Vermund – og spidskandidat i Thy, Brian Nielsen – bekræfter overfor B.T., at de nu har i sinde at lægge endnu en ordre hos Thisted Bryghus.

»Ja, vi vil stadig gerne have produceret flere øl hos Thisted Bryghus. Men i mellemtiden har også Nibe Bryghus kontaktet os og sagt, at de gerne vil brygge en Vermund øl. Og det takker vi ja til,« siger Pernille Vermund.

Så noget tyder på, at der snart vil være hele to Nye Borgerlige-øl: én fra Thisted Bryghus og én fra Nibe Bryghus.

Verner Bonde, som er ejer af Nibe Bryghus, fortæller til B.T., at de ikke frygter at ende i shitstorm på baggrund af det nye samarbejde.

»Vi har samme holdning som bestyrelsen i Thisted Bryghus. Vi leverer øl til alle, uanset om vi er enige med dem politisk eller ej,« siger han til B.T.

Pernille Vermund valgte i weekenden at fjerne billedet af Nye Borgerlige-øllene på de sociale medier. En beslutning hun tog på opfordring af Thisted Bryghus.

»Jeg slettede opslaget, fordi Thisted Bryghus bad mig om det. Jeg har ikke noget ønske om at skade andre, og det var ikke noget problem for mig at fjerne billedet. Øllene var på pågældende tidspunkt alligevel næsten solgt,« siger hun og fortsætter:

»Det er vigtigt for mig at understrege, at der ikke er nogen konflikt mellem Thisted Bryghus og os.«