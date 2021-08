Pernille Skipper er blevet mor, og nu viser hun den lille nyfødte frem.

»Den her lille prut har lige fejret sin to døgns fødselsdag, og vi er fuldtallige i det lille hjem. Hun er et lille mirakel, og stjålet hele mit hjerte fra første sekund,« skriver hun på Instagram.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Pernille Skipper (@pernille_skipper)

Det er Skippers barn nummer to, og faderen er Oliver Routhe Skov, der arbejder som pressechef i Udenrigsministeriet. Parrets første datter, Billie, kom til verden i 2017.

Skipper forlod i februar stillingen som politisk ordfører i venstrefløjspartiet, efter hun i 2016 overtog posten fra Johanne Schmidt-Nielsen.

I Enhedslisten har man et rotationsprincip, der gør, at hun ikke kan stille op til Folketinget til næste valg, og derfor har hun overladt posten til Mai Villadsen.

I stedet er hun nu sundhedsordfører ind til næste valg.

Og nu er hun således også mor til to.