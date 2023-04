Det interne pres mod Jon Stephensen vokser hos Moderaterne.

Nu lyder det fra Poul Henrik Prahl – der indtil for nylig har været kredsformand for Sjællands Storkreds – at han vil forlade regeringspartiet, hvis ikke kultur- og udenrigsordføreren trækker sig. Eller bliver tvunget til det.

Til Radio4 lyder det fra partimedlemmet, at han nu ikke kan stå model til mere.

»Min forventning er helt klart, at Lars (Løkke Rasmussen, partiformand, red.) træder i karakter og beder Jon om at træde tilbage,« siger Poul Henrik Prahl:

»Jeg mener ikke, at Lars kan blive ved med at holde hånden over Jon, som han har gjort tidligere. Lars har kun et valg, synes jeg, og det er at sige til Jon, at han skal trække sig.«

Mandagens reaktion kommer, efter at TV 2 søndag afslørede, hvordan Jon Stephensen i februar skrev 'du virker klog og er smuk med den lækreste krop' til et 19-årigt kvindeligt medlem af Moderaternes ungdomsafdeling.

I den forbindelse meldte Unge Moderater ud, at man ville have folketingspolitikeren smidt ud af partiet.

Det samme gentog folketingskandidaten Johan Kahl senere søndag, og mandag mener Poul Henrik Prahl altså det samme.

Sagen kommer, efter at TV 2 tidligere har beskrevet, hvordan Jon Stephensen ifølge en lang række kilder fra teaterbranchen skulle have skabte et ubehageligt arbejdsmiljø med trusler, magtmisbrug og grænseoverskridende adfærd i sin tid på teatret Aveny-T.

Det fik dog ikke Lars Løkke Rasmussen til at drage nogen konsekvens for den skandaleramte politiker.

Men denne gang kan det være anderledes, mener B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen.

»Den her sag er foregået, mens Jon Stephensen er i Folketinget. Derfor bliver det meget sværere for Lars Løkke, der er hans formand, at holde hånden over ham,« har Joachim B. Olsen vurderet.