Lars Løkke Rasmussen har nu et »forklaringsproblem.«

Det vurderer B.T.s politiske kommentator i sagen om Jon Stephensen. Søndag trak en sms-besked overskrifter.

TV 2 kunne afsløre, at Moderaternes kultur- og udenrigsordfører, Jon Stephensen, i februar sendte en besked til et 19-årigt, kvindeligt medlem af partiets ungdomsafdeling om 'du virker klog’ og er smuk med den lækreste krop'.

Det var en besked, som hun oplevede som grænseoverskridende, fortæller hun til TV 2.

»Den her sag er foregået, mens Jon Stephensen er i Folketinget. Derfor bliver det meget sværere for Lars Løkke, der er hans formand, at holde hånden over ham,« siger Joachim B. Olsen, B.T.s politiske kommentator.

I forvejen er Jon Stephensen, der er tidligere teaterdirektør, ramt af andre sager, blandt andet en lydoptagelse, der har vakt opsigt.

»Indtil nu har Lars Løkke henvist til, at de sager, der tidligere har været fremme om Jon Stephensen, har fundet sted før han sad i Folketinget. Derfor sætter den her sag (sms-besked til 19-årig, kvindeligt medlem af partiet, red.) Lars Løkke under et stort pres,« vurderer Joachim B. Olsen.

»Det er svært at se, at Løkke ikke bliver nødt til at drage en konsekvens.«

Søndag har B.T. uden held forsøgt at få en kommentar fra Jon Stephensen.

Samme søndag gik partikollega og folketingskandidat Johan Kahl ud med meldingen om, at han mener, at Jon Stephensen bør være fortid i partiet.

»Jon Stephensen skal ikke repræsentere Moderaterne og slet ikke sidde i partiets folketingsgruppe,« sagde han til TV 2.

B.T. har søndag talt med Johan Kahl. Han kunne fortælle, han står ved sine udtalelser, men ikke ønskede at sige mere.

Ifølge Joachim B. Olsen er der dog kun én holdning i partiet, der tæller:

»Jon Stephensens skæbne afgøres suverænt af Lars Løkke Rasmussen«.

Hør B.T.s politiske podcast Slottet & Sumpen her, eller hvor du plejer at lytte podcast: