Det børe være slut for kulturordfører Jon Stephensen i Moderaterne.

Det mener Moderaternes folketingskandidat Johan Kahl, skriver TV 2.

»Jon Stephensen skal ikke repræsentere Moderaterne og slet ikke sidde i partiets folketingsgruppe,« siger han til TV 2.

Det sker efter, at TV 2 søndag har kunnet fortælle, at Jon Stephensen har skrevet en grænseoverskridende besked til en kun 19-årig kvinde ved navn Mette, der er aktiv i Moderaternes ungdomsparti Unge Moderater. Jon Stephensen skrev ifølge TV 2 blandt andet, at hun var ‘smuk med den lækreste krop'.

Moderaternes kulturordfører Jon Stephensen har sendt en grænseoverskridende besked til en 19-årig kvinde, som var aktiv i partiet. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Moderaternes kulturordfører Jon Stephensen har sendt en grænseoverskridende besked til en 19-årig kvinde, som var aktiv i partiet. Foto: Mads Claus Rasmussen

B.T. har søndag eftermiddag talt med Johan Kahl, der fortæller, at han står ved sine udtalelser, men at han ikke vil sige mere end det, han har sagt til TV 2.

Med sagen om den grænseoverskridende besked er Jon Stephensen atter centrum i en politiske møgsag. Tidligere har det været fremme, at han skulle have forfalsket en underskrift i sin tid som teaterdirektør hos Frederiksberg-teatret Aveny-T, som han blev fyret fra i maj 2022. Jon Stephensen afviser.

Siden har der også været en række sager om et ubehageligt arbejdsmiljø med trusler, magtmisbrug og grænseoverskridende adfærd fra Jon Stephensens side i de mange år, han har været teaterleder.

Johan Kahl har også kommenteret sagen på Twitter:

Moderaternes Johan Kahl mener ikke, at Jon Stephensen hører til i partiet. Foto: JAMES BROOKS Vis mere Moderaternes Johan Kahl mener ikke, at Jon Stephensen hører til i partiet. Foto: JAMES BROOKS

»Ingen skal møde den slags. Det er på ingen måde foreneligt med vores værdier i Moderaterne,« skriver 25-årige Johan Kahl.

Til TV 2 uddyber han:

»Når der er et magtforhold, og når der er den aldersforskel, der er, og når man kun har talt sammen en enkelt gang før, så synes jeg, der er mange ting, der siger, at det er en upassende besked at skrive,« lyder det fra Kahl, der stillede op i samme kreds som Jon Stephensen uden dog at komme ind i Folketinget.

B.T. har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Jon Stephensen om sagen.

Unge Moderaters formand, Ellen Emilie, har tidligere meldt ud til TV 2, at hun ikke længere mener, Jon Stephensen kan være en del af partiet på grund af den nye sag, hvor Jon han lovpriser den 19-åriges krop.

Hør B.T.s politiske podcast Slottet & Sumpen her, eller hvor du plejer at lytte podcast: