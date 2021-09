I april fik Frie Grønnes partileder, Sikandar Siddique, intet mindre end 630.000 kroner for sit arbejde med at bekæmpe ulighed og for at stå i front i klimakampen.

Men den grønne værdikriger har valgt en noget utraditionel måde at spendere pengene på.

Hele beløbet blev nemlig doneret til hans eget parti, som nu bekræfter, at pengene kun er gået én vej – nemlig til annoncer på Facebook.

»Stort set alle sammen,« svarer Frie Grønnes sekretariatschef, Laust Gregersen, i et skriftligt svar, da B.T. gerne vil vide, hvor mange af præmiepengene der er gået til partiets kamp for at skrabe vælgererklæringer ind via sociale medier.

Frie Grønne blev stiftet 7. september sidste år af fire tidligere medlemmer af Alternativet: Sikandar Siddique, Uffe Elbæk, Susanne Zimmer og Niko Grünfeld.

På et år har det grønne venstrefløjsparti spenderet intet mindre end 913.000 kroner på annoncering på Facebook, hvilket ligger markant over alle andre partier undtagen Socialdemokratiet. Langt de fleste af pengene går ifølge B.T.s gennemgang til opslag, der forsøger at booste partiets indsamling af vælgererklæringer.

De 630.000 kroner blev givet til Siddique sammen med prisen Human Act Award, som gives til personer, der har gjort en særlig indsats mod ulighed og klimaforandringer.

Sidste år gik Human Act Award til den unge svenske klimaaktivist Greta Thunberg, der dog valgte at disponere markant anderledes over de mange præmiepenge. Hun kickstartede i stedet en kampagne, som indbragte over otte millioner kroner til UNICEF.

Det bruger partierne på Facebook-annoncer hver måned Socialdemokratiet: 85.000 kroner Frie Grønne: 76.000 kroner Venstre: 55.000 kroner De Konservative: 29.000 kroner SF: 27.000 kroner Liberal Alliance: 25.000 kroner Dansk Folkeparti: 19.000 kroner Veganerpartiet: 16.000 kroner Enhedslisten: 11.000 Alternativet: 6200 Nye Borgerlige: 5300 Radikale Venstre: 1400 Kristendemokraterne: 67 Kilde: Facebook (fra 15/4 2019 til 24/9 2021*) * Tallene for de øvrige partier dækker også 14 måneder før Frie Grønnes stiftelse.

Men Frie Grønne har brugt pengene på at reklamere hos netop de techgiganter, som partiets profiler har harceleret mod før.

Især Facebooks magt fik for to år siden medstifter af Frie Grønne Uffe Elbæk til helt at droppe det sociale medie på grund af gigantens brug af data.

Netop fordi partiet ønsker at tøjle virksomheder som Facebook og Googles magt, erkender Frie Grønne da også, at man »har det dobbelt med at sende penge efter dem«.

»Først og fremmest fordi der er nogle åbenlyse problemer i forhold til fake news, had og skat, der for os at se er decideret antidemokratiske. Her hviler et stort ansvar på firmaerne bag og på den danske regering for at løse det. På den anden side er Facebook et af de bedste steder at møde danskerne,« lyder det igen skriftligt fra partiets sekretariatschef.

Det antidemokratiske til trods er pengestrømmen altså fortsat ufortrødent – i snit med 76.000 kroner om måneden.

Frie Grønnes indsamling af vælgererklæringer tog især fart, da partiet begyndte at pumpe penge i kampagner på sociale medier.

Sikandar Siddique har ikke fundet lejlighed til at stille op til interview med B.T. om sagen.

Så mange penge er det dog langtfra alle nye partier, der benytter i kampen om at skrabe vælgererklæringer sammen.

Til sammenligning har tidligere statsminister og V-formand Lars Løkke Rasmussen på ingen tid indsamlet over 25.000 vælgererklæringer. Vel at mærke uden at bruge en krone på kampagne eller reklame på sociale medier.

I skrivende stund har Frie Grønne lige over 17.000 vælgererklæringer, og indsamlingen tog især fart, da partiet begyndte at pumpe penge i kampagner på sociale medier.

Det kræver lige over 20.000 underskrifter at blive opstillingsberettiget til et folketingsvalg.