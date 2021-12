»Taburetten vakler under Boris Johnson.«

Sådan lyder meldingen fra B.T.s internationale korrespondent Jakob Illeborg, som i øjeblikket befinder sig i England.

Der har netop været en stor afstemning om en covid-pakke, en såkaldt nedlukningspakke, som blandt andet inkluderer et coronapas.

Pakken blev vedtaget, men det var ikke med opbakning fra premierminister Boris Johnsons eget parti, Det Konservative Parti.

Der var nemlig 98 medlemmer af Boris Johnsons egne partifæller, der stemte imod hans forslag om nedlukningspakken, fortæller Jakob Illeborg.

»Det er rigtig mange, og man plejer altså ikke at stemme imod sin premierminister.«

»Så det viser, hvor presset Boris Johnson er i sit eget parti, at de ikke tror på hans politiske linje i forhold til Covid, og i øvrigt at de tør at gå imod ham på en vigtig afstemning,« siger Jakob Illeborg, som kalder det for 'det største oprør til dato fra hans eget parti.'

Partifællernes modstand kommer på et tidspunkt, hvor Boris Johnson i forvejen er under pres efter hans julefrokostskandale.

Selvom Boris Johnson vandt afstemningen, var det kun, fordi hans modstandere i Labour-partiet stemte for.

»Men herovre er det ikke fedt at blive hjulpet i land af sine politiske modstandere. Det viser, at det er på deres nådsensbrød, og det viser, at du ikke har dit eget mandat,« fortæller Jakob Illeborg.

»Det plejer at være begyndelsen på enden for en premierminister, så det bliver meget afgørende for Boris Johnson, hvordan han håndterer julefestskandalen.«