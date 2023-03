Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Rockerklubben Satudarah skal gøres ulovlig, akkurat som det skete med banden Loyal to Familia. Det mener både Venstre og Konservative.

»De foreninger, som har kriminalitet som omdrejningspunkt, og som ikke er en uskyldig motorcykelklub, bør vi i det omfang, grundloven giver os mulighed for det, få gjort ulovlige,« siger medlem af Retsudvalget for Venstre Jan E. Jørgensen.

Banden Loyal to Familia blev tilbage i 2020 opløst ved lov af landsretten. Der lød dommens præmis, at man var nødt til at opløse foreningen for at imødegå den omfattende voldskriminalitet, der var relateret til foreningen.

Men Satudarah er anderledes end Loyal to Familia, mener Mai Mercado (K). For hvor Loyal to Familia rekrutterede medlemmer i særlige geografiske områder af Danmark, har Satudarah en helt anden strategi.

Det Konservative Folkepartis Mai Mercado vil have forbudt Satudarah ved lov. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Det Konservative Folkepartis Mai Mercado vil have forbudt Satudarah ved lov. Foto: Liselotte Sabroe

»De er meget aktive på sociale medier. De idoliserer og idealiserer bandelivet. De har kendte tidligere sportsfolk og rappere, der giver et indtryk af, at den her livsstil medfører penge og damer. Det betyder, at måden de rekrutterer på når bredere ud og bliver mere attraktiv for nogle, der godt kunne falde for den her slags, end Loyal to Familia,« mener Mai Mercado.

Der er ikke foretaget forskning omkring, hvordan bander rekrutterer medlemmer i Danmark. Men at banderne er til stede på sociale medier, kan der ikke herske tvivl om.

»Man kan sige, at Satudarah er gået sammen med nogle mennesker, som unge mennesker kan associere sig med, som Patrick Nielsen (bokser, red.) og Atypisk (rapper, red.). Der er nok ikke nogen tvivl om, at de appellerer bedre til nogle yngre målgrupper,« siger Poul Kellberg, direktør og idémand bag Comeback – en socialøkonomisk virksomhed, der hjælper marginaliserede unge – og tilføjer:

»Men de andre bander er også til stede på en eller anden måde på de sociale medier.«

Justitsminister Peter Hummelgaard vil gerne stramme reglerne for bander, og han forventer at indkalde Folketingets politikere til bandeforhandlinger i løbet af foråret. Foto: KENZO TRIBOUILLARD Vis mere Justitsminister Peter Hummelgaard vil gerne stramme reglerne for bander, og han forventer at indkalde Folketingets politikere til bandeforhandlinger i løbet af foråret. Foto: KENZO TRIBOUILLARD

Selv har Mai Mercado oplevet, hvordan Satudarah er til stede på sociale medier. Under valgkampen i efteråret 2022 lagde hun en video op på TikTok om, at Satudarah var blevet smidt ud af deres klubhus i Odense. Her modtog den konservative politiker flere kommentarer, der støttede Satudarah.

'Har du et dødsønske?', 'Satudarah hele vejen' og 'STTS 4 Life' er blot nogle af de kommentarer, der er til videoen.

Tror du ikke, at banderne er ligeglade med et eventuelt forbud?

»Jo, det tror jeg. Det er heller ikke dem, vi gør det for. Vi gør det for at sende et signal til samfundet om, at vi ikke vil have dem. Det er rigtigt, at Loyal to Familia stadig har grupperinger, selvom det har været stækket de senere år. Forbuddet i sig selv gør ikke meget. Men det kan have en præventiv effekt,« siger hun og tilføjer:

»Hvis man ved, at det er en ulovlig gruppering, kunne det være, at man tænkte sig om to gange, inden man stiftede et alt for nært bekendtskab med dem.«

Hvad så med Hells Angels og Bandidos. Skal de også forbydes?

»Satudarah er i hastig vækst. Og deres rekrutteringsmønster gør, at de adskiller sig fra de andre. Jeg har et indtryk af, at de har lettere ved at rekruttere, fordi de appellerer bredere,« fortæller Mai Mercado og tilføjer:

»Man kan se, at i de lande, der forbyder bandegrupperinger, starter man et sted, og så bliver det flere og flere. Vi er startet med Loyal to Familia. Tiden er ikke længere til at sidde på hænderne. Tiden er til at bede Rigsadvokaten om at undersøge, om det kan lade sig gøre at forbyde Satudarah.«

Torsdag fortalte justitsminister Peter Hummelgaard, i forbindelse med at Satudarah havde åbnet et klubhus på Amager, at han vil se på, om det er muligt at stramme lovgivningen.

»Jeg forventer at indkalde Folketingets partier til bandeforhandlinger i løbet af foråret, hvor vi skal drøfte, hvordan vi over en bred kam kan sætte hårdere ind over for rocker- og bandegrupperinger,« sagde han til B.T.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Satudarah.