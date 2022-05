Inger Støjberg blev smidt ud af Folketinget for fem måneder siden. Men på Christiansborg er hun stadig et varmt samtaleemne.

Blandt flere højtstående politikere, som B.T. har talt med de seneste dage, venter man blot på, at Inger Støjberg bryder tavsheden.

»For mig at se handler det ikke om, hvorvidt Inger Støjberg stiller op. Det er kun et spørgsmål om, hvornår hun kommer med sit parti,« siger et toneangivende folketingsmedlem i blå blok.

»Jeg tror, at det er mere end bare rygter, at Inger (Støjberg, red.) kommer med et parti. Spørgsmålet er, om hun bliver helt klar inden et valg,« siger et Venstre-medlem på Christiansborg.

Der har været fuldstændig radiotavshed fra Inger Støjberg, når spørgsmålet er faldet på et nyt parti. Hun har dog ikke lagt skjul på, at hun planlægger et comeback til politik.

Torsdag holdt Inger Støjberg en stor takkefest på Visborggaard Slot, hvor op mod 2.000 danskere mødte op. Her kom Støjberg så tæt på et svar på partiovervejelser, som hun kunne, uden at afsløre noget.

»Jeg har brugt tiden på at spekulere på, om jeg havde lyst til at blive i politik, og om noget mangler, og det synes jeg, der gør,« sagde hun.

»Der kommer ikke til at gå år eller mange måneder (før hun kommer med en udmelding om fremtiden, red.). Det bliver, inden bladene falder af træerne.«

Inger Støjberg markerer afslutningen på de 60 dages ubetinget fængsel med en fest på Visborggaard Slot uden for Hadsund torsdag 26. maj 2022.

På Christiansborg er øjnene især rettet mod DF-afhopperne, som har bejlet kraftigt til Inger Støjberg.

De seks løsgængere, der forlod Dansk Folkeparti i protest mod Morten Messerschmidt og Pia Kjærsgaard, har snuppet fem-seks ansatte fra DF. Ansatte, som kan bygge en partiorganisation op, hvis Støjberg vil stille sig i spidsen.

»Politik handler om tillid, og der er ingen tvivl om, at jeg har meget stor tillid til Inger Støjberg. Så hvis hun stifter et parti, så er jeg en af dem, der vil overveje det kraftigt,« siger tidligere DFer Hans Kristian Skibby, der selv deltog i Inger Støjbergs 'takkefest'.

Liselott Blixt, der også var at finde ved Inger Støjbergs festligheder torsdag, er også lun på tanken.

»Jeg kunne sagtens se mig selv i et parti med Inger Støjberg, hvis det bliver aktuelt,« sagde hun til B.T. i april.

Internt i Dansk Folkeparti kigger man lige nu nøje på Kristian Thulesen Dahls næste træk. Han er fortsat medlem af partiet og passer – ifølge flere DF-kilder – sine ordførerskaber godt.

Men det har vakt både opsigt og irritation i dele af partiet, at han kører et parløb med Inger Støjberg i valgkampen til folkeafstemningen 1. juni. De to skal sammen kæmpe for et nej til at ophæve forsvarsforbeholdet – ligesom Dansk Folkeparti. Forskellen er dog, at Støjberg ikke vil have Danmark ud af EU, men blot er EU-skeptiker.

Udfordringen for Støjberg er, at hun også skal have stærke Venstre-folk med over i et eventuelt nyt parti. Og her er der noget længere mellem potentielle partihoppere i V-folketingsgruppen.

På Christiansborg er man dog ikke i tvivl om, at Inger Støjberg kan lave rav i blå blok, hvis hun vel at mærke får et parti på benene.

»Hun har en stor fanbase. Ingen tvivl om det. Hun kan lave et blodbad i Nordjylland, hvis hun stiller op deroppe, for der er ikke megen konkurrence,« nævner en toneangivende politiker i blå blok.

Dansk Folkeparti har indtil videre ikke fundet en stærk arvtager til nordjyske Bent Bøgsted, der har forladt DF og desuden ikke genopstiller. Partiet står uden en eneste tung kandidat i landsdelen, hvor Venstres Karsten Lauritzen også har forladt politik.

Dermed er banen kridtet op til Støjberg i Nordjylland, hvor hun selv bor.