Liselott Blixt er sådan set ikke i tvivl.

»Jeg kunne sagtens se mig selv i et parti med Inger Støjberg, hvis det bliver aktuelt,« siger Liselott Blixt til B.T.

Hvis hun kan få »noget at skulle have sagt« på områder, der betyder noget for hende, vil Dansk Folkepartis tidligere mangeårige sundhedsordfører gerne være med, hvis Inger Støjberg stifter et nyt parti.

»Men det kommer selvfølgelig helt an på, om jeg kan se mig selv i linjen, hvis der bliver et parti. Det skal i hvert fald være et EU-skeptisk parti, der også har en meget stærk profil på det sociale område,« siger Liselott Blixt.

Blixt fortalte fredag i et længere interview med B.T. om tiden op til det endelige brud med Dansk Folkeparti i februar, hvor hun, Hans Kristian Skibby, Karina Adsbøl og Lise Bech aftenen før fejringen af partistifter Pia Kjærsgaards 75-års fødselsdag på Christiansborg sammen meldte ud, at de forlod Dansk Folkeparti.

Her fortalte hun samtidig, at hun ikke har taget endelig stilling til sin politiske fremtid.

»Men hvis der kommer nogen med et parti og siger: 'Vil du være med til at tegne vores sundhedspolitik', og jeg kunne få indflydelse på socialområdet, så ville jeg være meget fristet af det. Det er klart,« siger Liselott Blixt.

Liselott Blixt fortæller samtidig, at Socialdemokratiet efter formandsskiftet i Dansk Folkeparti i slutningen af januar har kontaktet hende for at høre, om hun kunne være interesseret i at blive en del af partiet.

Jeg formoder ikke, det er Mette Frederiksen selv, der lige ringer og byder på en kop kaffe?

»Nej … Men det er deroppe af, kan jeg godt sige.«

På ministerniveau?

»Det er deroppe af, ja. Og jeg har da også tænkt over det. For Socialdemokratiet har på en del måder bevæget sig hen imod noget af det, som DF engang var. Men der er stadigvæk nogle ting, jeg ikke kan se mig selv i,« siger Liselott Blixt.

Men hvis Inger Støjberg kom og tilbød en plads i et nationalkonservativt, EU-skeptisk parti, så ville du sige ja?

»Hvis jeg kunne få indflydelse på sundhedspolitikken og de sociale områder, der betyder meget for mig, så ja. Som det ser ud lige nu, kommer jeg ikke ind i Folketinget efter et valg. På den anden side har jeg fundet ud af, hvor lang tid det tager at få ting gennemført i politik. Så vi må se, hvad der sker,« siger Liselott Blixt.

Inger Støjberg blev i december 2021 idømt 60 dages fængsel i Rigsretten og afsoner lige nu med fodlænke i sit hjem i Hadsund. B.T. har været i kontakt med Inger Støjberg, der ikke har nogen kommentarer til Liselott Blixts udmelding.