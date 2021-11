»Fuck VAR.«

Sådan lød det sarkastisk fra Morten Klessen fra Socialdemokratiet, da B.T. talte med ham kort efter resultatet af finoptællingen for valget til Region Nordjylland forelå.

Efter finoptællingen stod det nemlig klart, at han alligevel ikke får plads i regionsrådet, og det valgte han altså at sammenligne med et mål, der bliver omstødt i fodbold.

Inden finoptællingen var der nemlig kun én stemme, der adskilte ham og hans partifælle Lis Mancini. Men efter stemmerne var blevet talt op igen viste det sig, at Lis Mancini havde fået otte flere stemmer end ved første optælling, mens Morten Klessen kun havde fået fire flere stemmer.

Dermed endte Lis Mancini på 1.404 personlige stemmer, mens Morten Klessen endte på 1.400. Og det sendte altså Lis Mancini ind og Morten Klessen ud.

Men selvom han blev overhalet på målstregen, så kan han trods alt godt finde roserne frem.

»Tillykke til Lis, hun har siddet der i mange år og jeg ved hun har nogle ting, hun godt vil have gjort færdig. Det får hun mulighed for nu,« siger Morten Klessen.

Lis Mancini var selvsagt glad for, at hun får fire år mere i regionsrådet.

»Det er jo dejligt, der er kommet en afklaring. Det er ulideligt at gå og vente på sådan en finoptælling,« siger Lis Mancini til B.T.

»Jeg er glad for, at jeg kan arbejde videre med de ting, jeg har sat i værk. Der er et stort arbejde med ambulanceberedskabet, lægedækning og anden sundhedsaftaler,« siger hun.

Selvom Morten Klessen ikke blev valgt ind, så har han stadig mulighed for at sætte sig i regionsrådet. Han er nemlig første suppleant for socialdemokraterne, ligesom han også er det ved Europa-Parlamentet.

Hvad skal du så lave nu?

»Jeg finder nok på noget. Nu har jeg været i politik i 16 år, så nu skal jeg have en pause,« siger Morten Klessen, men understreger, at hvis der bliver brug for ham som suppleant det ene eller det andet sted, er han klar til det.