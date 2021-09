18-årige Noah Motzfeldt kom gående på en sti i Tranbjerg, da han blev brutalt overfaldet. Unge piger måtte blive hjemme, da Trige-krænkeren skabte utryghed i hele lokalsamfundet. I Højbjerg blev en mand kørt ned, da han forsøgte at få unge til at skrue ned for musikken.

Det er alt sammen hændelser, B.T. Aarhus har afdækket i september måned.

Og nu er utrygheden blevet for meget, mener nogle af lokalpartierne. Men det er ikke politiet, der skal få trygheden tilbage i byen. Det er private vagtværn.

I hvert fald hvis det står til Dansk Folkeparti, Konservative og Venstre i Aarhus Kommune.

De foreslår nu, at der indsættes såkaldte tryghedsvagter, der skal kunne give bøder, patruljere og rykke hurtigt ud ved utryghed.

»Den ligegyldighed overfor lov og regler, som vi oplever fra bestemte grupper, er ganske enkelt skræmmende. Det samme er det at læse lokale beboere give udtryk for, at de overvejer selvtægt. Det har stået på de sidste 3-4 år nu, det er støt blevet værre og er åbenlyst meget svært at dæmme op for,« står der i forslaget stillet af DF, Konservative og Venstre.

Overfor B.T. i Aarhus uddyber Jacob Søgaard Clausen, der er spidskandidat til Aarhus Byråd for Dansk Folkeparti:

»Der er et behov for at vise aarhusianerne, at de kan være sikre. Det er dem, der laver ballade, der skal være utrygge, ikke alle os andre. Jeg kan se på på Facebook for eksempel, at folk savner, at der kan komme nogen og hjælpe, når der er problemer,« siger han.

Hüseyin Arac, der er næstformand for Social- og Beskæftigelsesudvalget for Socialdemokratiet i Aarhus Kommune, er ikke enig i, at tryghedsvagter er den ideelle løsning.

»Vi skal ikke oprette private vagtværn, som måske vil hjælpe i starten, men som risikerer at blive en magt, der pludselig tror, de er en politimyndighed og foretager anholdelser og gør, hvad det passer dem. Det skal vi ikke have i vores by,« siger han.

Han fortæller også, at han har fuld tillid til, at politiet kan løfte den opgave, som tryghedsvagterne ville skulle have.

Hvis ikke, siger han, så er Socialdemokratiet selvfølgelig villige til at se på andre løsninger.

Hüseyin Arac ser dog ikke det problem i Aarhus, som Dansk Folkeparti, Konservative og Venstre lægger op til i udspillet.

»Vi skal sørge for, at borgerne i vores by føler sig sikre og trygge, men jeg ser Aarhus som en dejlig by, og jeg synes ikke, balladen er en stor udfordring,« siger han.

Det er Jacob Clausen fra Dansk Folkeparti på ingen måde enig i:

»Som B.T. selv har afdækket, er der områder i Aarhus, hvor man grundet hændelser ikke tør lade sine børn gå ude om aftenen,« siger han og referer til, da Laila Motzfeldts søn blev overfaldet i Tranbjerg.

Sådan så Laila Motzfeldts søn ud, da han blev overfaldet i Tranbjerg sidste uge. Det er sådanne episoder, de borgerlige partier forebygge med tryghedsvagter. Foto: Privat Vis mere Sådan så Laila Motzfeldts søn ud, da han blev overfaldet i Tranbjerg sidste uge. Det er sådanne episoder, de borgerlige partier forebygge med tryghedsvagter. Foto: Privat

Han mener, tryghedsvagterne kunne være en del af løsningen på dette. Det er endnu ikke klart, præcis hvilke beføjelser tryghedsvagter ville få.

Østjyllands Politiforbund ser positivt på flere øjne og ører i samfundet. Men så stopper enigheden også der. De er faktisk bekymrede for forslaget.

»Vi er oprigtigt bekymrede og nervøse for velfærdssamfundet og retssamfundet ved sådan et tiltag. Man skærer politiets magtbeføjelser ud som en pølse og deler det ud til private aktører,« siger Heino Kegel, der er forbundsformand for Østjyllands Politiforening.

Og de er nervøse, fordi de frygter, hvordan de magtbeføjelser vil blive brugt.

»Det nemmeste i verden er at bruge magt – det sværeste er at lade være. Vi er store tilhængere af, at det er politiet, der har monopol på magten i det offentlige rum, fordi så ved vi, der er noget kvalitet i det. Jeg tror, det her tiltag ville være vanskeligt at styre,« uddyber han.

Han undrer sig desuden over, at man ikke i stedet giver politiet flere ressourcer til at løfte den lange opgaveliste, de har.

Det er det nye politiforhold, der giver mulighed for forsøgsordninger med netop tryghedsvagter.

Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti i Aarhus Kommune ønsker at indgå et samarbejde med regeringen, hvor man kan finde frem til en løsning.

Derfor vil de tre partier tager forslaget med til forhandlingsbordet, når budgettet for 2022 skal forhandles i denne uge.