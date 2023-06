Øksemanden er kendt og berygtet. Dømt for terror og drabsforsøg mod Muhammedtegner Kurt Westergaard. Alligevel er det lykkedes ham at stifte virksomhed i Danmark uden at blive opdaget i det.

Øksemanden, Mohamed Geele, har med falske adresser stiftet virksomheden Strategos Consulting, mens han har været på tålt ophold på Udrejsecenter Kærshovedgård. Han har foreløbig ejet virksomheden i to år.

Det kan B.T. afdække på baggrund af en gennemgang af oplysninger i person- og virksomhedsregistre.

Udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek (S) vil nu stramme kontrollen på området.

»Personer på tålt ophold er uønskede i Danmark. Derfor må de ikke arbejde eller tjene penge på at have en virksomhed. Det synes jeg er en fornuftig regel. Vi skal selvfølgelig sikre, at den bliver overholdt i praksis,« udtaler han i et skriftligt svar.

Som B.T. for nylig kunne fortælle, er øksemanden, Mohamed Geele, udrejst af Danmark. Hans virksomhed er imidlertid fortsat registreret som aktiv.

Falske adresser i Aalborg

Mohamed Geele kom på tålt ophold på Kærshovedgård i december 2019 efter at have afsonet sin fængselsstraf for angrebet mod Kurt Westergaard.

I juni 2021 stiftede han sin virksomhed, Strategos Consulting, der ifølge Det Centrale Virksomhedsregister udøver 'virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse'.

Mohamed Geele oprettede virksomheden i sit eget navn, men indtastede falske adresser.

Han registrerede sin private bopæl til en lejlighed i Aalborg, selv om han boede på Kærshovedgård i Ikast.

Virksomhedens adresse registrerede han til et kontorfællesskab i Aalborg. Ejeren af bygningen oplyser, at Mohamed Geele og hans virksomhed aldrig har lejet sig ind eller stået på postkassen.

Øksemanden Mohamed Geele forsøgte at dræbe Muhammedtegner Kurt Westergaard i 2010. Bevæbnet med kniv og økse brød han ind i satiretegnerens hus. Han fik ti års fængsel og udvisning for bestandigt for drabsforsøg og terror. I december 2019 blev han løsladt efter at have afsonet fængselsstraffen. Han kunne ikke sendes til hjem til Somalia, fordi han ifølge Flygtningenævnet ville risikere at være i fare. Derfor kom han på såkaldt tålt ophold på Udrejsecenter Kærshovedgård. Han har ikke været på udrejsecentret det seneste år, og han er registreret udrejst af Danmark i juni 2022.

En anden mand og hans virksomhed har haft relation til begge adresser. Den pågældende mand vil ikke svare på B.T.s spørgsmål om, hvad hans relation er til Mohamed Geele, men han afviser ethvert kendskab til hans virksomhed.

Det er uklart, hvad Mohamed Geeles virksomhed er blevet brugt til, og hvor aktiv den har været og er i dag. Der foreligger ingen offentlige regnskaber på virksomheden, og det har ikke været muligt at få indsigt i oplysninger om virksomheden hos Erhvervsstyrelsen og Skattestyrelsen.

For udviste udlændinge uden lovligt ophold er det ulovligt at drive virksomhed, men det er tilladt blot at stifte en virksomhed, oplyser Udlændingestyrelsen. For at afgøre, om det er ulovligt, skal den konkrete virksomhed og udlændingens aktiviteter vurderes, uddyber styrelsen.

Ingen røde lamper

B.T. har spurgt Udlændingestyrelsen og Erhvervsstyrelsen, hvordan det er muligt, at øksemanden har kunnet eje virksomhed i to år uden at blive opdaget og kontrolleret.

Det viser sig, at Udlændingestyrelsens oplysninger om udviste udlændinge ikke automatisk bliver sendt videre. Med andre ord er der ingen lamper, der blinker i Erhvervsstyrelsens systemer, når en udvist udlænding på tålt ophold opretter en virksomhed.

Myndighederne erkender, at der er et hul i systemet, og at der skal strammes op for kontrollen.

»Erhvervsstyrelsen (ERST) og Udlændingestyrelsen (US) vil se nærmere på, hvordan samarbejdet mellem ERST og US og andre relevante myndigheder kan styrkes, så vi er på forkant med, at udlændinge på tålt ophold ikke arbejder eller udøver erhvervsvirksomhed ulovligt i Danmark,« oplyser Erhvervsstyrelsen.

Udlændinge- og integrationsministeren udtaler, at det er »godt, at de relevante myndigheder nu har iværksat et samarbejde for at sikre, at der er helt styr på det fremadrettet«.

Ministeren svarer ikke på B.T.s spørgsmål om sit eget ansvar for den manglende kontrol.

Det har ikke været muligt at få Mohamed Geele i tale.





